Pet najuobraženijih znakova horoskopa

Neki ljudi prirodno polaze od sebe, sopstvenih potreba i utiska koji ostavljaju, često očekujući da se okolina prilagodi njihovim željama. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi skloniji su uvjerenju da zaslužuju posebnu pažnju i priznanje.

Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava prirodno zauzimaju centralno mjesto gdje god se pojave. Vole pažnju, pohvale i potvrdu lične vrednosti, a često vjeruju da bez njih atmosfera ne bi bila ista. Imaju snažan osjećaj sopstvene važnosti i očekuju da se njihov trud i prisutnost prepoznaju. Kada se to ne dogodi, mogu djelovati uvrijeđeno ili nezainteresovano. Njihova uobraženost često proizilazi iz uvjerenja da su rođeni za posebnu ulogu.

Ovan

Ovnovi su poznati po snažnom egu i uvjerenju da uvijek znaju najbolje. Navikli su da budu prvi, glasni i dominantni, zbog čega često očekuju da ih drugi slijede bez previše pitanja.

Teško prihvataju kritiku jer je doživljavaju kao lični napad. Njihova potreba da budu u pravu može ostaviti utisak da im je sopstveno mišljenje važnije od svega. Uobraženost se kod njih često skriva iza samouvjerenog nastupa.

Strijelac

Strijelčevi često vjeruju da imaju širu sliku i dublje razumijevanje svijeta od drugih. Skloni su tome da drže lekcije i dele savjete, čak i kada ih niko nije tražio. Iako su otvoreni i društveni, nerijetko misle da su njihova iskustva važnija od tuđih. Upravo ta sigurnost u sopstvenu perspektivu daje im uobražen ton.

Vodolija

Ljudi rođeni u znaku Vodolije često sebe doživljavaju kao drugačije i naprednije od ostatka društva. Vole da ističu svoju originalnost i posebnost, ponekad s dozom distance prema drugima. Imaju snažan osećaj intelektualne nadmoći i vjeruju da razmišljaju ispred svog vremena. Zbog toga mogu djelovati hladno ili nadmeno. Njihova uobraženost najčešće se manifestuje kroz stav da ih malo ko zaista može razumjeti.

Jarac

Jarčevi su uvjereni da su njihova disciplina, trud i ozbiljnost iznad prosjeka. Često smatraju da znaju kako stvari treba da se rade i da su drugi manje odgovorni ili sposobni. Iako rijetko traže pažnju otvoreno, očekuju poštovanje i priznanje. Njihova uobraženost proizilazi iz osećaja moralne i profesionalne nadmoći. U očima okoline mogu djelovati kao da svijet procenjuju isključivo prema sopstvenim standardima, piše Superžena.