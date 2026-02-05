Popio dva litra bezalkoholnog piva, pa uradio alkotest: Evo šta su pokazali rezultati

Da li alkotest može da registruje bezalkoholno pivo? Iako se nekim vozačima odgovor čini očiglednim, mnogi i dalje imaju dilemu. Jedan čovjek je odlučio da to provjeri u praksi - popio je 2 litra bezalkoholnog piva i potom duvao u alkometar. Kakav je bio rezultat?

Produženi vikendi i pauze od posla, naročito tokom proljeća i ljeta, često znače druženja sa porodicom i prijateljima, kada se mnogi vozači odluče za bezalkoholno pivo. Poznato je da takva pića mogu sadržati tragove alkohola, ali pitanje je - koliko to zaista utiče na alkotest? Jedan muškarac je želio da sazna kakav će rezultat pokazati alkometar nakon konzumiranja veće količine bezalkoholnog piva.

Kako bi alko test bio što precizniji, muškarac je tokom tri sata popio četiri boce bezalkoholnog piva, svaka zapremine 0.5 litara, ukupno 2 litra. Važno je naglasiti da u tom periodu nije jeo ništa, kako hrana ne bi uticala na mjerenje. Rezultat - pet minuta nakon posljednjeg gutljaja, alkotest je pokazao 0.00 promila. Test je obavljen pomoću alkometra Promiler AMP-1.

Kratkotrajni rezultat odmah nakon ispijanja

Zanimljivo je da je muškarac provjerio stanje i odmah nakon posljednjeg gutljaja. Tada je alkotest kratko pokazao 0.10 promila, što je bio najviši zabilježeni rezultat. Međutim, već nakon nekoliko minuta, vrijednost se vratila na nulu. Ovaj test pokazuje da vozači ne moraju da brinu ako piju bezalkoholno pivo, čak i u količini od 2 litra - pod uslovom da sačekaju nekoliko minuta prije vožnje.

Situacija je drugačija kod radlera, pića koja sadrže alkohol jer se djelimično prave od klasičnog piva. Takva pića ne bi trebalo da konzumiraju vozači koji planiraju da sednu za volan istog dana. Važno je da vozači budu svjesni razlike između bezalkoholnog piva i napitaka koji ipak sadrže alkohol, makar i u manjim količinama.