Dječak zadobio teške opekotine zbog novog trenda sa igračkom

Devetogodišnji dječak zadobio je teške povrede, pošto je isprobao jedan od najnovijih trendova sa društvenih mreža, upozoravaju ljekari i stručnjaci za bezbjednost djece.

Kaleb Čabola se pripremao za školu, 20. januara, kada je pokušao da zagrije svoju želatinastu igračku NeeDoh Nice Cube u mikrotalasnoj, prenosi People.

On je želio da igračka postane mekša i lakša za oblikovanje, a na ideju je došao nakon razgovora sa drugarom, koji mu je ispričao za najnoviji trend.

Ovo je potvrdila njegova majka, Vitni, koja je u trenutku nesreće bila u garaži i čula kako dječak uključuje mikrotalasnu u kuhinji. Pomislila je da Kaleb želi da pogrije svoj doručak.

Nakon što je čula vrisak, shvatila je da nešto nije u redu. Ispostavilo se da je igračka “eksplodirala” čim je mališan otvorio pećnicu, a želatinasta masa je završila na njegovim rukama i licu.

Majka je pokušala da ispere supstancu vodom, ali bezuspješno. Odmah je odvela sina u bolnicu, nakon čega je prebačen u lokalni Centar za opekotine.

Opekotine drugog stepena

ljekari su potvrdili da njegov vid nije ugrožen, a Kaleb se oporavlja kod kuće.

Majka objašnjava da je dJečak zadobio opekotine drugog stepena na jednoj strani lica i rukama. Očekuje se da narednih dana krene u školu.

Prema zvaničnom sajtu proizvođača, igračka NeeDoh Nice Cube je savršena za “istezanje, pritiskanje i gnječanje”. Istovremeno, sajt upozorava: “Ne zagrijavati, ne smrzavati, ne stavljati u mikrotalasnu jer može izazvati povrede“.

Specijalisti iz Centra za opekotine ističu da je Kaleb "srećan što nije zadobio još teže povrede".

“Ovi viralni trendovi mogu biti izuzetno opasni za djecu, koja često ne razumiju posljedice svojih postupaka”, dodaje se.