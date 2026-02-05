Logo
Daju kuću besplatno i još 18.000 evra da se preselite kod njih

Kurir

05.02.2026

Depopulacija sela i udaljenih ostrva već godinama muči brojne evropske zemlje, zbog čega različiti modeli podsticaja za doseljavanje više nisu nepoznanica. Kuće za simboličan iznos ili finansijske naknade za preseljenje postali su česta praksa, a najnoviji primjer dolazi iz Grčke, sa malog ostrva u Egejskom moru koje očajnički traži mlade porodice.

Riječ je o ostrvu Antikitera, koje nudi finansijsku podršku svima koji su spremni da napuste gradski haos i ubrzan način života i zamijene ih mirom, tirkiznim morem i belim kućama tipičnim za ostrva u Grčkoj. Porodice bi dobijale bi po 500 evra mjesečno tokom tri godine, što ukupno iznosi 18.000 evra.

Mir, more i život bez gužve

Antikitera se nalazi u Egejskom moru, između Krita i Peloponeza. Ostrvo obiluje brežuljcima, pješčanim plažama i pećinama koje tek čekaju da budu istražene. Gužve praktično ne postoje, zagađenje vazduha je zanemarljivo, a klima blaga i prijatna tokom većeg dijela godine. Život se odvija sporije i bez stresa koji je uobičajen u velikim gradovima.

Zašto se onda ljudi ne doseljavaju?

Iako zvuči kao idealna destinacija, Antikitera se suočava sa ozbiljnim demografskim padom. Nekada je na ostrvu živjelo oko 300 stanovnika, dok danas stalno prebivalište ima svega 24 osobe. Tokom ljetne sezone taj broj poraste na približno 40, navodi "The Travel".

Prosječna starost stanovnika je oko 50 godina, a mladih porodica, djece i beba gotovo da nema, što je i glavni razlog za pokretanje programa naseljavanja.

Ko stoji iza programa i ko može da se prijavi

Inicijativu o besplatnim kućama je pokrenula Grčka pravoslavna crkva Kitere, ali program je namijenjen vrlo ograničenom broju ljudi i podrazumijeva stroge kriterijume.

Priliku za besplatne kuće će dobiti ukupno pet porodica, pri čemu svaka mora imati najmanje četvoro djece. Posebnu prednost imaće kandidati koji posjeduju konkretna znanja i zanate - poput pekara ili ribara - odnosno vještine koje mogu doprinijeti lokalnoj zajednici i unaprijediti kvalitet života na ostrvu.

Kuće u kojima bi porodice živjele još nisu izgrađene i trenutno su u fazi planiranja. Zbog toga nije poznato kakav će tačno biti smještaj, niti da li će doseljenici postati vlasnici nekretnina ili će ih dobiti samo na korišćenje.

Tamna strana života na udaljenom ostrvu

I pored finansijskog podsticaja, život na Antikiteri nosi i određene izazove, tipične za izolovana ostrva. Udaljenost otežava pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, kulturnim sadržajima i širim poslovnim mogućnostima.

Postoji svakodnevna brodska linija sa Kitere, a putovanje traje oko dva sata. Ostrvo je povezano i sa Kritom i Atinom, ali te linije su rjeđe i manje pouzdane. Antikitera ima i mali aerodrom, sa povremenim letovima za Atinu, što znači da ostrvo ipak nije u potpunosti odsječeno od ostatka zemlje.

