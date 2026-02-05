Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

Zbog prisutnosti toksina cereulida, s polica se povlači hrana za bebe.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) saopštila je u srijedu da je Državni inspektorat opozvao proizvod Nestl beba supreme Pre 800 grama zbog utvrđene prisutnosti toksina cereulida.

Riječ je o proizvodu s EAN oznakom 7613287226631, šarže 51460742F1, s rokom trajanja "najbolje upotrijebiti do 05.2027.", proizvođača Nestle Njemačka GmbH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Povlači se iz prodaje u trgovinama Muler, koji je na internetskim stranicama objavio detalje opoziva i pozvao kupce da proizvod ne koriste te ga vrate u trgovinu, prenosi Dnevnik.hr.