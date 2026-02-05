Suhomesnati proizvod povlači se sa tržišta! Provjerite svoje zalihe

Kobasica se povlači zbog rizika po zdravlje osoba alergičnih na gluten.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju sa hranom, Obpt KALINSKI – trgovina, klanica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, iz predostrožnosti opoziva proizvod Polutrajna kobasica – mesni narezak, LOT 20251223, upotrijebiti do: 23. 2. 2026. godine, zbog mogućeg sadržaja alergena glutena u proizvodu.

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje koristiti bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane te utvrđivanju postupaka u oblastima bezbjednosti hrane, kao ni sa Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2011. godine o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se mijenjaju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta, kao i Direktive 2000/13/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, Direktive Komisije 2002/67/EZ, Direktive Komisije 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Zemlja porijekla: Hrvatska

Proizvođač: Obpt KALINSKI – trgovina, klanica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, Gradec

Obavještenje se odnosi isključivo na proizvod sa prethodno navedenim podacima, prenosi Dnevnik.hr.