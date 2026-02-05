Logo
Large banner

Suhomesnati proizvod povlači se sa tržišta! Provjerite svoje zalihe

Izvor:

Dnevnik.hr

05.02.2026

07:57

Komentari:

0
Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе
Foto: AI generated

Kobasica se povlači zbog rizika po zdravlje osoba alergičnih na gluten.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju sa hranom, Obpt KALINSKI – trgovina, klanica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, iz predostrožnosti opoziva proizvod Polutrajna kobasica – mesni narezak, LOT 20251223, upotrijebiti do: 23. 2. 2026. godine, zbog mogućeg sadržaja alergena glutena u proizvodu.

S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen gluten, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje koristiti bez ograničenja.

Антартик

Nauka i tehnologija

Istraživači došli do alarmantnog otkrića: Ovo bi moglo da bude fatalno

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane te utvrđivanju postupaka u oblastima bezbjednosti hrane, kao ni sa Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2011. godine o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se mijenjaju i dopunjuju Uredbe (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta, kao i Direktive 2000/13/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, Direktive Komisije 2002/67/EZ, Direktive Komisije 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Zemlja porijekla: Hrvatska

Proizvođač: Obpt KALINSKI – trgovina, klanica, prerada mesa i ugostiteljstvo, vl. Višnja Kalinski, Gradec

Obavještenje se odnosi isključivo na proizvod sa prethodno navedenim podacima, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

povlačenje sa tržišta

Hrvatska

kobasice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Nauka i tehnologija

Istraživači došli do alarmantnog otkrića: Ovo bi moglo da bude fatalno

1 h

0
Пацијент преживио два дана без плућа

Zdravlje

Pacijent preživio dva dana bez pluća

1 h

0
Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

Društvo

Domaća jaja traže mjesto u "Lidlu"

1 h

0
Цвијановић Додик

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

1 h

6

Više iz rubrike

Састанак Пуховца и Рачића

Ekonomija

Razmatra se kontrola rasta cijena u Srpskoj

17 h

0
Ова земља данас буквално "плива" у злату

Ekonomija

Ova zemlja danas bukvalno "pliva" u zlatu

23 h

0
Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Ekonomija

Koji proizvodi su najviše poskupjeli u 2025. godini?

1 d

0
Одлазак у кафић постао луксуз за просјечне грађане

Ekonomija

Odlazak u kafić postao luksuz za prosječne građane

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner