Domaća jaja traže mjesto u "Lidlu"

Dobra proizvodna godina i stabilna potražnja, posebno na tržištima Evropske unije, ohrabrile su domaće živinare da dodatno unaprijede proizvodnju jaja, a novu priliku da unovče svoju robu vide i u otvaranju njemačkog trgovačkog lanca "Lidl" širom Srpske.

Zadržavanje postojećih izvoznih pozicija i prilagođavanje sve strožim zahtjevima domaćeg i inostranih tržišta glavni su ciljevi živinara u Srpskoj i u narednom periodu.

Predsjednik Zajednice živinara RS i direktor firme "Agreks" iz Donjeg Žabara Predrag Miličić kazao je za "Glas" da domaći proizvođači imaju kapacitet da u potpunosti zadovolje potrebe tržišta Srpske, pa i cijele BiH, te su pojedine firme izrazito izvozno orijentisane.

"Proizvodnja i prodaja konzumnih jaja lani je bila zadovoljavajuća. Plasman je bio dobar, kako na domaćem, tako i na regionalnom i tržištima EU", rekao je Miličić.

Dodao je da je prethodnu godinu okarakterisala pojačana potražnja u Evropi, a radovalo bi ih da ovaj trend bude nastavljen. Pojašnjava da veći problem za domaće tržište može stvarati uvoz, prije svega iz Srbije, koji dovodi do poremećaja cijena, naročito u slučaju viška u regionu.

"Trenutno izvozimo isključivo jaja "B" kategorije i to u Italiju, ali i u Austriju, Mađarsku i Poljsku", pojasnio je Miličić.

Istakao je da očekuju promjene na domaćem tržištu zbog najavljenog dolaska njemačkog trgovinskog lanca "Lidl", sa kojim su, kako kaže, u intenzivnim pregovorima.

"Vjerujemo da će i na tržištu konzumnih jaja određene stvari biti promijenjene jer, poučeni iskustvima iz regiona, ovaj trgovački lanac donosi i nova pravila u trgovanju", kazao je Miličić.

Kada je riječ o cijenama, naglašava da je teško davati prognoze.

"Ukoliko bi došlo do pojačanog uvoza, uvjeren sam da će domaći proizvođači reagovati, ali i kada je u pitanju izvoz", dodao je Miličić ističući da veleprodajne cijene jaja, kada je u pitanju "M" težinski razred, iznose od 0,24 do 0,25 KM po komadu.

Miličić dodaje da je živinarstvo prepoznato kao grana sa potencijalom. Posebno je istakao dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede te naglasio da će Zajednica živinara nastaviti da insistira na tome da proizvođačima bude omogućen izvoz jaja "A" kategorije na tržište EU, što bi, kako smatra, značajno popravilo stanje na domaćem tržištu.

Sličan stav ima i zamjenik generalnog direktora kompanije "Rakić komerc" Jovan Rakić iz Bijeljine, koji naglašava da svu zaradu ulažu u nove investicije i proširenje kapaciteta.

"Planovi su usmjereni na proširenje asortimana u skladu sa savremenim načinom držanja životinja, jer tržište sve više traži podni uzgoj i veći stepen komfora, što je posebno važno za nove trgovačke lance i izvoz", kazao je Rakić za "Glas".

Ističe da je u posljednjem periodu došlo do povećanja proizvodnih kapaciteta kod većine farmera te da je trenutna proizvodnja dovoljna da zadovolji domaće tržište, bez potrebe za većim uvozom.

"Živinarstvo jedna je od rijetkih grana stočarstva u BiH koja je samodovoljna, konkurentna i sposobna da parira uvoznim cijenama. Međutim, otvaranje tržišta nosi i rizike. Ukoliko domaći proizvođači ne budu dovoljno konkurentni ili ako dođe do pojačanih podsticaja u zemljama EU, moguć je i pritisak uvoza na domaće tržište", dodao je Rakić.

Prema njegovim riječima ne očekuje značajnija poskupljenja u narednom periodu, ističući da je tržište stabilizovano i da trenutne cijene odgovaraju i proizvođačima i potrošačima.

"Maloprodajne cijene trenutno se kreću oko deset KM za pakovanje od 30 jaja, odnosno oko četiri marke za deset komada, što je održivo za sve učesnike u lancu proizvodnje i prodaje", zaključio je Rakić.

Uvoz i izvoz

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u januaru ove godine domaća jaja izvezena su u Italiju, Srbiju i Hrvatsku, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 1,1 milion KM. Kada je riječ o uvozu, u BiH su za mjesec dana ove godine stigla jaja "teška" 1,6 miliona KM. Lani su u BiH stigla jaja vrijedna 12,1 milion KM. Najviše ih je uvezeno iz Srbije, potom iz Ukrajine, Njemačke, Hrvatske i Italije. Godinu ranije uvezena su jaja vrijedna nešto više od devet miliona maraka.