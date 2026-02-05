Danas ne uzimajte jedan predmet u ruke: Evo zašto je bitno ispoštovati taj običaj

Sveštenomučenik Kliment, episkop ankirski Rođen 258. godine, u gradu Ankiri od oca neznabošca i majke hrišćanke. Njegova blagočestiva majka Efrosinija proreče svome sinu mučeničku smrt i ostavi ovaj svijet kada Klimentu bješe 12 godina.

Njena drugarica Sofija uzme Klimenta u svoju kuću kao sina, i pomože njegovo vaspitavanje u hrišćanskom duhu. Toliko bješe Kliment pročuven zbog svog dobrodeteljnog života da bi izabran za episkopa ankirskog u 20. godini. U mladim godinama on je stekao starčesku mudrost, i velikom uzdržljivošću ukrotio i pobijedio svoje tijelo. Hranio se samo hljebom i zeljem, i ništa nije jeo zaklano i krvno.

U vrijeme Dioklecijana bi mučen tako strašno „kako nikad niko od postanja svijeta“. Proveo je 28 godina na mukama i po tamnicama i 11 raznih mučitelja ga je mučilo. Dok su ga jednom udarali po licu, pljuvali i lomili zube, on doviknu mučitelju Domentijanu:

"Počast mi činiš, o Domentijane, a ne mučiš me, jer i Gospodu mojemu Isusu Hristu usta bejahu tako bijena i obrazi šamarani, pa, gle, i ja nedostojni sada se toga udostojih!"

Kada bi doveden pred cara Dioklecijana u Rim, car postavi na jednu stranu razna oruđa za mučenje a na drugu darove, odlikovanja, odijela, novce - sve što car može darivati, pa onda reče Klimentu da bira. Mučenik Hristov s prezrenjem pogleda na sva blaga careva, pa izabra oruđa za mučenje. I bi mučen neiskazano: komad po komad mesa otkidan mu je s tijela, tako da su se kosti bijelile ispod mesa. Najzad bi posječen od vojnika, 312. godine u crkvi u Ankiri, kada kao arhijerej služaše službu Božju. Čudesa svetog Klimenta su bezbrojna.

Zato što je veliki dio svog mučeničkog života proveo u zatvoru i mučenju, u nekim krajevima Srbije vjeruje se da na današnji praznik niko ne bi trebalo da dira noževe i ostale oštre predmete kako ne bi "povređivao" rane Svetog Klimenta. Takođe, iako danas nije crveno slovo, trebalo bi izbjegavati težak, fizički rad i sređivanje doma već dan provesti sa porodicom i prijateljima i na ovaj način proslaviti uspomenu na život i velika djela Sveštenomučenika Klimenta.

Besjeda na današnji dan govori o angelskom stanju svetitelja:

"A koji se udostoje dobiti onaj svijet, više ne mogu umrijeti, jer su kao anđeli.

Tako govori onaj koji zna i koji ga je vidio. Šta ima da sumnjamo više braćo?

Ovo svjedočanstvo je jasno kao ljetne popodne i dragocjenije od svih blaga na ovom svijetu, a to je svjedočanstvo da oni koji se udostoje onoga svijeta i vaskrsenja više ne mogu umrijeti, već su besmrtni kao i Anđeli Božiji".