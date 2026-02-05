Logo
Danas ne uzimajte jedan predmet u ruke: Evo zašto je bitno ispoštovati taj običaj

Kurir

05.02.2026

07:15

Вјера кадионица црква свештеник
Foto: Pexels

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Klimenta Ankirskog.

Sveštenomučenik Kliment, episkop ankirski Rođen 258. godine, u gradu Ankiri od oca neznabošca i majke hrišćanke. Njegova blagočestiva majka Efrosinija proreče svome sinu mučeničku smrt i ostavi ovaj svijet kada Klimentu bješe 12 godina.

Horoskop

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

Njena drugarica Sofija uzme Klimenta u svoju kuću kao sina, i pomože njegovo vaspitavanje u hrišćanskom duhu. Toliko bješe Kliment pročuven zbog svog dobrodeteljnog života da bi izabran za episkopa ankirskog u 20. godini. U mladim godinama on je stekao starčesku mudrost, i velikom uzdržljivošću ukrotio i pobijedio svoje tijelo. Hranio se samo hljebom i zeljem, i ništa nije jeo zaklano i krvno.

U vrijeme Dioklecijana bi mučen tako strašno „kako nikad niko od postanja svijeta“. Proveo je 28 godina na mukama i po tamnicama i 11 raznih mučitelja ga je mučilo. Dok su ga jednom udarali po licu, pljuvali i lomili zube, on doviknu mučitelju Domentijanu:

"Počast mi činiš, o Domentijane, a ne mučiš me, jer i Gospodu mojemu Isusu Hristu usta bejahu tako bijena i obrazi šamarani, pa, gle, i ja nedostojni sada se toga udostojih!"

Радник

Svijet

Radniku iz BiH se sudi u Irskoj: Tokom renoviranja vlasnici kuće pokazivao intimne dijelove

Kada bi doveden pred cara Dioklecijana u Rim, car postavi na jednu stranu razna oruđa za mučenje a na drugu darove, odlikovanja, odijela, novce - sve što car može darivati, pa onda reče Klimentu da bira. Mučenik Hristov s prezrenjem pogleda na sva blaga careva, pa izabra oruđa za mučenje. I bi mučen neiskazano: komad po komad mesa otkidan mu je s tijela, tako da su se kosti bijelile ispod mesa. Najzad bi posječen od vojnika, 312. godine u crkvi u Ankiri, kada kao arhijerej služaše službu Božju. Čudesa svetog Klimenta su bezbrojna.

Zato što je veliki dio svog mučeničkog života proveo u zatvoru i mučenju, u nekim krajevima Srbije vjeruje se da na današnji praznik niko ne bi trebalo da dira noževe i ostale oštre predmete kako ne bi "povređivao" rane Svetog Klimenta. Takođe, iako danas nije crveno slovo, trebalo bi izbjegavati težak, fizički rad i sređivanje doma već dan provesti sa porodicom i prijateljima i na ovaj način proslaviti uspomenu na život i velika djela Sveštenomučenika Klimenta.

Besjeda na današnji dan govori o angelskom stanju svetitelja:

"A koji se udostoje dobiti onaj svijet, više ne mogu umrijeti, jer su kao anđeli.

policija njemacka

Svijet

Vozač sa 2,04 promila "zakačio" automobil porodice iz BiH, ima povrijeđenih

Tako govori onaj koji zna i koji ga je vidio. Šta ima da sumnjamo više braćo?

Ovo svjedočanstvo je jasno kao ljetne popodne i dragocjenije od svih blaga na ovom svijetu, a to je svjedočanstvo da oni koji se udostoje onoga svijeta i vaskrsenja više ne mogu umrijeti, već su besmrtni kao i Anđeli Božiji".

