Povlači se suhomesnati proizvod iz Hrvatske

Državni inspektorat Hrvatske saopštio je danas, 4. februara, da se iz predostrožnosti povlači proizvod polutrajna kobasica - mesni narezak proizvođača Obrt Kalinski, zbog mogućeg prisustva alergena glutena koji nije deklarisan.

Potrošačima se savjetuje da provjere da li se ovaj proizvod nalazi u njihovim frižiderima.

Kako se navodi u obavještenju, osobe koje nisu osjetljive na gluten mogu i dalje konzumirati proizvod, ali se povlačenje sprovodi radi zaštite potrošača koji imaju intoleranciju ili alergiju.

Riječ je o proizvodu LOT 20251223, s rokom upotrebe do 23. februara 2026. godine.

Proizvođač je Obrt KALINSKI – trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, a zemlja porijekla proizvoda je Hrvatska.

Proizvod, kako je navedeno, nije u skladu s Uredbom (EZ) 178/2002, koja se odnosi na opšta načela i zahtjeve zakonodavstva o hrani, kao ni s Uredbom (EZ) br. 1169/2011, koja reguliše informisanje potrošača o hrani.