Logo
Large banner

Povlači se suhomesnati proizvod iz Hrvatske

04.02.2026

20:38

Komentari:

0
Повлачи се сухомеснати производ из Хрватске
Foto: AI generated

Državni inspektorat Hrvatske saopštio je danas, 4. februara, da se iz predostrožnosti povlači proizvod polutrajna kobasica - mesni narezak proizvođača Obrt Kalinski, zbog mogućeg prisustva alergena glutena koji nije deklarisan.

Potrošačima se savjetuje da provjere da li se ovaj proizvod nalazi u njihovim frižiderima.

Kako se navodi u obavještenju, osobe koje nisu osjetljive na gluten mogu i dalje konzumirati proizvod, ali se povlačenje sprovodi radi zaštite potrošača koji imaju intoleranciju ili alergiju.

Riječ je o proizvodu LOT 20251223, s rokom upotrebe do 23. februara 2026. godine.

Proizvođač je Obrt KALINSKI – trgovina, klaonica, prerada mesa i ugostiteljstvo, a zemlja porijekla proizvoda je Hrvatska.

Proizvod, kako je navedeno, nije u skladu s Uredbom (EZ) 178/2002, koja se odnosi na opšta načela i zahtjeve zakonodavstva o hrani, kao ni s Uredbom (EZ) br. 1169/2011, koja reguliše informisanje potrošača o hrani.

Podijeli:

Tagovi:

gluten

povlačenje sa tržišta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Zanimljivosti

Kako da prepoznate "tajni kod" na Lidlovim proizvodima i šta on pokazuje

6 h

0
Земљотрес у НБА: Трејдован један од најбољих играча лиге

Košarka

Zemljotres u NBA: Trejdovan jedan od najboljih igrača lige

6 h

0
"Била и не поновила се": Лоша сезона, род јабуке скоро преполовљен

Društvo

"Bila i ne ponovila se": Loša sezona, rod jabuke skoro prepolovljen

6 h

0
svesrpski kup pobednik

Ostali sportovi

Svesrpski kup za rukometaše: Trofej Partizanu

6 h

0

Više iz rubrike

"Била и не поновила се": Лоша сезона, род јабуке скоро преполовљен

Društvo

"Bila i ne ponovila se": Loša sezona, rod jabuke skoro prepolovljen

6 h

0
Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

Društvo

Požar u štali, sve izgorjelo: Savo sumnja da je podmetnut

7 h

0
Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

Društvo

Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

7 h

0
Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

Društvo

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

22

59

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

22

45

Djevojka biznismena koji je nađen mrtav u potoku ključni svjedok slučaja: Oglasio se i otac

22

39

Košarkašice Leotara osvojile Kup Republike Srpske

22

37

Kabinet predsjednika Crne Gore: Premijer da smijeni odgovorne ili da preuzme odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner