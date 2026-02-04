Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

Put do škole biće sada i udobniji i lakši za najmlađe Dabrane. U Berkoviće je stigao novi kombi, na mjestu vozača Srđan Amidžić, suvozač Igor Dodik.

Direktor škole srećan i zahvalan.

"Značiće mnogo, mi smo kuburili što se tiče prevoza učenik, imali smo stari kombi iz 2008. godine koji je poprilično dotrajao. Pošto je opština izuzetno razuđena, a prevoz se obavlja u više pravaca, mi smo imali problem što se tiče organizovanja jer nije lako pokrpiti sve pravce. Ovaj ćemo koristiti na relaciji Berkovići - Dabrica, to je 150 kilometara, kaže Ljubiša Šetka, direktor OŠ Njegoš Bećkovići.

U ovom kombiju će se voziti 20-ak đaka iz najudaljenijih sela, ali i iz Stoca.

Ista misija drugi kraj Srpske kažu Amidžić i Dodik, nakon Krupe na Uni stiglo se u Berkoviće. Cilj je dokazati da male i rubne opštine nisu zaboravljene. Osmjesi mališana najveća su satisfakcija.

"Ovi mališani predstavljaju budućnost i život Berkovića ako to ne možemo da vidimo i da odgovorimo na poziv da uložimo dodatnu energiju kako bi ovi mališani mogli lakše da funkcionišu onda nismo odgovorili zadatku koji se očekuje", kaže Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a.

A zadatak je ispunjen uz podršku humanih ljudi i preduzeća koji su se uključili u ovu misiju.

"Zaista mi je privilegija da možemo da pomognemo i ovom prilikom bi se zahvalio svim prijateljima koji su nam omogućili i pomogli da dovezemo ovo prevozno sredstvo. Bezbednost mališana nam je na prvom mjestu. I ovim gestom pokazujemo da nismo zaboravili da brinemo o svakom građaninu Srpske a pogotovo mališanima", rekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

Na ovome se neće stati kažu Amidžić i Dodik, sličnih aktivnosti će biti još a akcenat je i dalje na malim opštinama.