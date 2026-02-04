Logo
Detalji smrti Andrije Petrovića: Dva puta mu pozlilo u pritvoru, hitno prevezen u bolnicu

072.info

04.02.2026

17:07

Андрија Петровић преминуо у болници у Зеници
Foto: Facebook

U Zenici je jutros oko 7 sati preminuo Andrija Petrović, privrednik, sportski radnik i humanitarac koji je godinama bio prepoznat po humanitarnom d‌jelovanju i pomoći ugroženim kategorijama društva.

Petrović je preminuo u Kantonalnoj bolnici Zenica, a zvaničan uzrok smrti za sada nije poznat javnosti.

Kako saznaje portal 072info, Petrović je u Kantonalnu bolnicu Zenica prevezen iz pritvora, nakon što je prethodno lišen slobode.

Informaciju o njegovoj smrti potvrdila je Lejla Ekinović, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

66bce36c71daa Злата Петровић

Scena

Pjevačica priznala da nije pročitala nijednu knjigu: ''Znam da čitam ljude''

Prema navodima MUP-a ZDK, Petrović je uhapšen 2. februara zbog kršenja zaštitnih mjera, odnosno zabrane prilaska određenoj osobi. Prilikom lišenja slobode, kako su rekli iz MUP-a ZDK, kod njega nisu uočene nikakve tjelesne povrede.

Dan kasnije, 3. februara, dok se nalazio u službenim prostorijama za zadržavanje MUP-a ZDK, Petrović se požalio na zdravstvene tegobe, nakon čega je vozilom Službe hitne medicinske pomoći, u pratnji policijskih službenika, prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

планета земља-12092025

Zanimljivosti

Tvrdi da je vidjela budućnost Zemlje tokom kliničke smrti: Uputila ozbiljno upozorenje

Pružena mu je ljekarska pomoć, nakon čega je vraćen u prostorije za zadržavanje Policijske stanice Centar. Međutim, prilikom ponovnog boravka u službenim prostorijama, lice se opet požalilo na zdravstvene probleme, zbog čega je ponovo prevezen u bolnicu radi pružanja ljekarske pomoći. Jutros oko 10 sati službeno smo obaviješteni da je lice preminulo u 7 sati u Kantonalnoj bolnici Zenica - izjavila je Ekinović za 072info.

Kako nezvanično saznaje 072info, Petrović je ranije imao učestale epileptične napade, ali se zvanični uzrok smrti očekuje nakon završetka medicinskih i zakonskih procedura.

Andrija Petrović

Zenica

