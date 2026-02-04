"Zatvoren put Trnovo-Foča, ugrožena bezbjednost putnika"

Put Trnovo-Miljevina-Foča od danas je zatvoren za saobraćaj zbog lošeg stanja i ugrožene bezbjednosti putnika, a za sva vozila obezbijeđen je alternativni pravac, izjavio je Srni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Stevanović je pojasnio da je most na rijeci Bistrici je u katastrofalnom stanju koje je prouzrokovano klizištem koje se pojavilo zbog radova na Hidroelektrani "Bistrica".

"Izvođač radova je neodgovorno postupio i došli smo u situaciju da nije bezbjedna upotreba mosta, odnosno da je ugrožena bezbjednost putnika", naveo je Stevanović.

On je ukazao da je nakon ekspertize i praćenja utvrđeno da postoji pomjeranje mosta na dnevnom nivou.

"Javno preduzeće `Putevi Republike Srpske` sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja i veza donijelo je odluku da se taj pravac zatvori. Laka vozila, automobili i mali autobusi saobraćaće alternativnim pravcem prema Kalinoviku, a sva ostala vozila koristiće druge pravce", istakao je Stevanović.

On je naveo da će zabrana saobraćaja trajati sve dok se ne ispune bezbjednosni uslovi na tom putnom pravcu.

ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA SVA VOZILA NA PUTNOM PRAVCU FOČA-SARAJEVO

"Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske donijelo je Rješenje kojim se zabranjuje saobraćaj za sva vozila preko mosta na stacionaži km 14+000, na magistralnom putu prvog reda M-I 111, dionica Dobro Polje-Miljevina, na putnom pravcu Foča-Sarajevo, zbog ugrožene bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Za vrijeme trajanja zabrane, saobraćaj putničkih motornih vozila (M1), autobusa kategorije M2 i teretnih vozila ili skupova vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg preusmjerava se na regionalne puteve R-II 5501 Dobro Polje-Jažići, R-II 5502 Jažići-Jelašica i R-II 5503 Jelašica-Miljevina", navode iz Ministarstva.

Saobraćaj autobusa kategorije M3 i teretnih motornih vozila ili skupova vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg preusmjerava se na druge alternativne putne pravce.

"Na osnovu terenskih izvještaja, geodetskih mjerenja, mišljenja saobraćajne struke, kao i evidentnih oštećenja kolovoza, konstrukcije mosta i kosina, utvrđeno je da je na navedenoj lokaciji aktivirano i prošireno klizište koje direktno ugrožava stabilnost mosta i pristupnih puteva. Zabilježena su značajna horizontalna pomijeranja tla, slijeganje oslonaca, deformacije stubova, oštećenja dilatacija i pukotine na kolovozu - što predstavlja neposrednu opasnost po život i bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Zabrana saobraćaja provodiće se postavljanjem propisne privremene saobraćajne signalizacije, uz asistenciju policije, a javnost će o mjerama biti blagovremeno obaviještena putem sredstava javnog informisanja. Zabrana ostaje na snazi do stvaranja uslova za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, odnosno do izvršenja hitne sanacije najkritičnijih tačaka i tehničke provjere stabilnosti mosta i putnog pravca", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.