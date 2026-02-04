"Zatvoren put Trnovo-Foča, ugrožena bezbjednost putnika"

Izvor:
Izvor:
Put Trnovo-Miljevina-Foča od danas je zatvoren za saobraćaj zbog lošeg stanja i ugrožene bezbjednosti putnika, a za sva vozila obezbijeđen je alternativni pravac, izjavio je Srni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
Stevanović je pojasnio da je most na rijeci Bistrici je u katastrofalnom stanju koje je prouzrokovano klizištem koje se pojavilo zbog radova na Hidroelektrani "Bistrica".
"Izvođač radova je neodgovorno postupio i došli smo u situaciju da nije bezbjedna upotreba mosta, odnosno da je ugrožena bezbjednost putnika", naveo je Stevanović.
On je ukazao da je nakon ekspertize i praćenja utvrđeno da postoji pomjeranje mosta na dnevnom nivou.
"Javno preduzeće `Putevi Republike Srpske` sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja i veza donijelo je odluku da se taj pravac zatvori. Laka vozila, automobili i mali autobusi saobraćaće alternativnim pravcem prema Kalinoviku, a sva ostala vozila koristiće druge pravce", istakao je Stevanović.
On je naveo da će zabrana saobraćaja trajati sve dok se ne ispune bezbjednosni uslovi na tom putnom pravcu.
"Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske donijelo je Rješenje kojim se zabranjuje saobraćaj za sva vozila preko mosta na stacionaži km 14+000, na magistralnom putu prvog reda M-I 111, dionica Dobro Polje-Miljevina, na putnom pravcu Foča-Sarajevo, zbog ugrožene bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
Za vrijeme trajanja zabrane, saobraćaj putničkih motornih vozila (M1), autobusa kategorije M2 i teretnih vozila ili skupova vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg preusmjerava se na regionalne puteve R-II 5501 Dobro Polje-Jažići, R-II 5502 Jažići-Jelašica i R-II 5503 Jelašica-Miljevina", navode iz Ministarstva.
Saobraćaj autobusa kategorije M3 i teretnih motornih vozila ili skupova vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg preusmjerava se na druge alternativne putne pravce.
"Na osnovu terenskih izvještaja, geodetskih mjerenja, mišljenja saobraćajne struke, kao i evidentnih oštećenja kolovoza, konstrukcije mosta i kosina, utvrđeno je da je na navedenoj lokaciji aktivirano i prošireno klizište koje direktno ugrožava stabilnost mosta i pristupnih puteva. Zabilježena su značajna horizontalna pomijeranja tla, slijeganje oslonaca, deformacije stubova, oštećenja dilatacija i pukotine na kolovozu - što predstavlja neposrednu opasnost po život i bezbjednost učesnika u saobraćaju.
Zabrana saobraćaja provodiće se postavljanjem propisne privremene saobraćajne signalizacije, uz asistenciju policije, a javnost će o mjerama biti blagovremeno obaviještena putem sredstava javnog informisanja. Zabrana ostaje na snazi do stvaranja uslova za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, odnosno do izvršenja hitne sanacije najkritičnijih tačaka i tehničke provjere stabilnosti mosta i putnog pravca", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
