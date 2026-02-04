Logo
Large banner

"Zatvoren put Trnovo-Foča, ugrožena bezbjednost putnika"

Izvor:

ATV

04.02.2026

16:17

Komentari:

2
"Затворен пут Трново-Фоча, угрожена безбједност путника"
Foto: Pixabay

Put Trnovo-Miljevina-Foča od danas je zatvoren za saobraćaj zbog lošeg stanja i ugrožene bezbjednosti putnika, a za sva vozila obezbijeđen je alternativni pravac, izjavio je Srni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Stevanović je pojasnio da je most na rijeci Bistrici je u katastrofalnom stanju koje je prouzrokovano klizištem koje se pojavilo zbog radova na Hidroelektrani "Bistrica".

"Izvođač radova je neodgovorno postupio i došli smo u situaciju da nije bezbjedna upotreba mosta, odnosno da je ugrožena bezbjednost putnika", naveo je Stevanović.

On je ukazao da je nakon ekspertize i praćenja utvrđeno da postoji pomjeranje mosta na dnevnom nivou.

"Javno preduzeće `Putevi Republike Srpske` sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja i veza donijelo je odluku da se taj pravac zatvori. Laka vozila, automobili i mali autobusi saobraćaće alternativnim pravcem prema Kalinoviku, a sva ostala vozila koristiće druge pravce", istakao je Stevanović.

On je naveo da će zabrana saobraćaja trajati sve dok se ne ispune bezbjednosni uslovi na tom putnom pravcu.

ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA SVA VOZILA NA PUTNOM PRAVCU FOČA-SARAJEVO

"Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske donijelo je Rješenje kojim se zabranjuje saobraćaj za sva vozila preko mosta na stacionaži km 14+000, na magistralnom putu prvog reda M-I 111, dionica Dobro Polje-Miljevina, na putnom pravcu Foča-Sarajevo, zbog ugrožene bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Za vrijeme trajanja zabrane, saobraćaj putničkih motornih vozila (M1), autobusa kategorije M2 i teretnih vozila ili skupova vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg preusmjerava se na regionalne puteve R-II 5501 Dobro Polje-Jažići, R-II 5502 Jažići-Jelašica i R-II 5503 Jelašica-Miljevina", navode iz Ministarstva.

Saobraćaj autobusa kategorije M3 i teretnih motornih vozila ili skupova vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg preusmjerava se na druge alternativne putne pravce.

"Na osnovu terenskih izvještaja, geodetskih mjerenja, mišljenja saobraćajne struke, kao i evidentnih oštećenja kolovoza, konstrukcije mosta i kosina, utvrđeno je da je na navedenoj lokaciji aktivirano i prošireno klizište koje direktno ugrožava stabilnost mosta i pristupnih puteva. Zabilježena su značajna horizontalna pomijeranja tla, slijeganje oslonaca, deformacije stubova, oštećenja dilatacija i pukotine na kolovozu - što predstavlja neposrednu opasnost po život i bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Zabrana saobraćaja provodiće se postavljanjem propisne privremene saobraćajne signalizacije, uz asistenciju policije, a javnost će o mjerama biti blagovremeno obaviještena putem sredstava javnog informisanja. Zabrana ostaje na snazi do stvaranja uslova za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, odnosno do izvršenja hitne sanacije najkritičnijih tačaka i tehničke provjere stabilnosti mosta i putnog pravca", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Trnovo

obustavljen saobraćaj

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Милован Гагић в.д. предсједника БОРС-а

Republika Srpska

Milovan Gagić umjesto Radana Ostojića

3 h

0
Игор Додик у Берковићима

Gradovi i opštine

Igor Dodik i Srđan Amidžić obradovali mališane: Olakšan prevoz učenicima u Berkovićima

3 h

0
Опасна појава стиже на Балкан: Издато упозорење, страшније је него што мислите

Region

Opasna pojava stiže na Balkan: Izdato upozorenje, strašnije je nego što mislite

3 h

0
Учитељица (61) објављивала слике на сајтовима за одрасле: Провалила је колегиница, услиједио хаос у школи

Ljubav i seks

Učiteljica (61) objavljivala slike na sajtovima za odrasle: Provalila je koleginica, uslijedio haos u školi

3 h

0

Više iz rubrike

Изненађење за пензионере: Исплата већ почиње

Društvo

Iznenađenje za penzionere: Isplata već počinje

4 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Ne zaboravite kišobran: Sutra pretežno oblačno sa kišom

5 h

0
Помоћ радницима ипак неће бити 250 КМ: Још је боље

Društvo

Pomoć radnicima ipak neće biti 250 KM: Još je bolje

7 h

0
Ускоро почиње Васкршњи пост: Ово су правила, трајање и припремне недјеље

Društvo

Uskoro počinje Vaskršnji post: Ovo su pravila, trajanje i pripremne nedjelje

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner