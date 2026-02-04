Pomoć radnicima ipak neće biti 250 KM: Još je bolje

Izvor:
Na prijedlog federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, Ekonomsko-socijalni savjet (ESS) je dao zeleno svjetlo za nastavak isplate neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini.
Poslodavci u FBiH će i u narednom periodu moći isplatiti neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno za mjesece od januara do juna 2026. godine.
ESS za teritoriju FBiH, podržao je juče Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade FBiH.
"Cilj navedene mjere, koja je nastala kao produkt kontinuiranog dijaloga sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, je pružanje dodatne finansijske podrške zaposlenima budući da se primjenom iste otvara prostor za rast primanja", kazao je Kraljević za Fenu.
Dodaje kako u skladu s ovim propisom poslodavac ne može primijeniti odredbe Uredbe na način da radniku umanji platu koja mu je obračunata i isplaćena za mjesec novembra 2025. godine.
Isplata pomoći zaposlenicima se može vršiti mjesečno za mjesec na koji se pomoć odnosi i to (tek po isteku tog mjeseca) u periodu od prvog dana narednog kalendarskog mjeseca, a najkasnije do zadnjeg dana narednog kalendarskog mjeseca.
Poslodavac je dužan, do 7. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj Poreskoj ispostavi Izvještaje o isplati pomoći. Poreska uprava će po prijemu navedenog Izvještaja izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova za isplatu pomoći propisanih ovom uredbom.
