Sjajne vijesti za putnike: Suspenduje se EES

Evropska unija potvrdila je da puna primjena novog sistema EES, planirana od 10. aprila, može biti privremeno odložena ili djelimično suspendovana tokom ljetne sezone.

"Države članice imaju fleksibilnost od 90 dana, uz mogućnost produženja za dodatnih 60 dana – praktično pokrivajući cijelu sezonu. To znači da će se na mnogim granicama koristiti klasična pasoška kontrola sa ručnim pečatom, umjesto obavezne biometrijske registracije", navodi "Nikana.gr" na Instagramu.

Aerodrom u Lisabonu je u decembru potpunosti suspendovao EES na tri mjeseca zbog ekstremnih kašnjenja, pa je sistem obustavljen dok se ne otklone tehnički i kadrovski problemi.

Uvođenje EES na nekim aerodromima produžilo je granične procedure i do 70 odsto: tokom špica putnici su čekali i do tri sata, a pojedini su propuštali letove – navodi se.

Šta to znači za ljetovanje u Grčkoj

Manji rizik od dugih zadržavanja na granicama tokom ljeta.

Brži ulazak u zemlju u periodu najvećeg priliva turista. Mirniji i organizovaniji početak odmora.

EES se formalno pokreće 10. aprila, ali će u praksi biti fleksibilno primjenjivan ili suspendovan najmanje do kraja ljeta, kako bi se izbjegao haos na granicama.

Oglasila se i JUTA

Kako oni navode, Evropska unija predviđa fleksibilniju primjenu novog digitalnog sistema ulaska i izlaska putnika (EES) nakon što njegovo postepeno uvođenje bude završeno 10. aprila 2026. godine.

"Prema navodima zvaničnika Evropske komisije, EU bi mogla omogućiti državama članicama da privremeno djelimično obustave ili pauziraju rad EES-a tamo gdje je to potrebno tokom intenzivne ljetne sezone, kako bi se izbjegle velike gužve i potencijalni saobraćajni problemi na granicama", navodi JUTA.

Ovakav pristup znači da iako EES treba da se implementira u potpunosti do 10. aprila, zemlje članice imaju pravno predviđene mogućnosti da smanje obim primjene sistema u određenim situacijama, posebno ako bi puna primjena dovela do problema sa protočnošću granica.

"Za putnike iz zemalja koje ne pripadaju EU ili Šengen zoni to praktično znači da bi i tokom perioda april–septembar 2026. godine mogli i dalje povremeno dobijati pečate u pasošima i da bi u nekim situacijama EES mogao biti privremeno suspendovan ili djelimično primjenjivan ako granice nisu u potpunosti spremne za njegovu aktivnu upotrebu", dodaju oni, prenosi "Dnevnik.rs".