Putujete preko granice i imate čokoladu: U ovom slučaju će vam prisjesti

Planirate posjetu rodbini u Hrvatskoj ili Njemačkoj i gepek ste napunili čokoladama?

Budite oprezni. Ono što je za vas znak pažnje, za carinika može biti pokušaj šverca.

Iako su čokolade među najčešćim artiklima koje putnici iz Bosne i Hercegovine nose "preko grane", upravo na njima mnogi zarade kazne koje iznose i po nekoliko mjesečnih plata.

Šta se smatra "razumnom količinom"?

Prema važećim carinskim pravilima Evropske unije, čokolada se tretira kao prehrambeni proizvod i dozvoljen je unos samo u količinama za ličnu upotrebu.

U praksi, to znači nekoliko čokolada ili par kilograma.

Problem nastaje onog trenutka kada carinik u vašem vozilu ugleda:

Originalne kartone istih čokolada;

Vreće pune identičnih artikala;

Količine koje jasno sugerišu da roba nije samo za vas, već za dalju prodaju.

Kazne od kojih boli glava

Ako carina procijeni da je roba namijenjena komercijalnoj upotrebi, slijedi oduzimanje slatkiša i pisanje prekršajnog naloga.

Kazne za ove "slatke prekršaje" kreću se od 260 evra pa sve do 1.300 evra za manje količine.

Međutim, ako se radi o većim zalihama ili ste ranije već evidentirani za slične prekršaje, kazna može dostići i nekoliko hiljada evra.

Opravdanje "za rodbinu" više ne prolazi

Važno je znati da carinici prate učestalost vaših prelazaka, ali i način na koji je roba spakovana.

Čak i ako tvrdite da su čokolade poklon za brojnu porodicu, prevelik broj istih artikala dovoljan je razlog za kaznu, piše "GP Maljevac".

Savjet za putnike: Nosite samo onoliko koliko je realno da jedna porodica konzumira. Sve preko toga pretvara vašu "slatku naviku" u ogroman finansijski trošak koji će vam prisjesti i prije nego što pređete granicu.