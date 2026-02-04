Logo
Large banner

Putujete preko granice i imate čokoladu: U ovom slučaju će vam prisjesti

Izvor:

ATV

04.02.2026

10:03

Komentari:

0
Чоколада
Foto: Pexels/Photo by alleksana

Planirate posjetu rodbini u Hrvatskoj ili Njemačkoj i gepek ste napunili čokoladama?

Budite oprezni. Ono što je za vas znak pažnje, za carinika može biti pokušaj šverca.

policija hrvatska

Region

Velika akcija hapšenja u Hrvatskoj: Na terenu 120 policajaca, interventna i specijalci

Iako su čokolade među najčešćim artiklima koje putnici iz Bosne i Hercegovine nose "preko grane", upravo na njima mnogi zarade kazne koje iznose i po nekoliko mjesečnih plata.

Šta se smatra "razumnom količinom"?

Prema važećim carinskim pravilima Evropske unije, čokolada se tretira kao prehrambeni proizvod i dozvoljen je unos samo u količinama za ličnu upotrebu.

U praksi, to znači nekoliko čokolada ili par kilograma.

Problem nastaje onog trenutka kada carinik u vašem vozilu ugleda:

  • Originalne kartone istih čokolada;
  • Vreće pune identičnih artikala;
  • Količine koje jasno sugerišu da roba nije samo za vas, već za dalju prodaju.

Kazne od kojih boli glava

Ako carina procijeni da je roba namijenjena komercijalnoj upotrebi, slijedi oduzimanje slatkiša i pisanje prekršajnog naloga.

Februar

Zanimljivosti

Ovako savršen februar se neće ponoviti do 2037. godine

Kazne za ove "slatke prekršaje" kreću se od 260 evra pa sve do 1.300 evra za manje količine.

Međutim, ako se radi o većim zalihama ili ste ranije već evidentirani za slične prekršaje, kazna može dostići i nekoliko hiljada evra.

Opravdanje "za rodbinu" više ne prolazi

Važno je znati da carinici prate učestalost vaših prelazaka, ali i način na koji je roba spakovana.

Čak i ako tvrdite da su čokolade poklon za brojnu porodicu, prevelik broj istih artikala dovoljan je razlog za kaznu, piše "GP Maljevac".

Savjet za putnike: Nosite samo onoliko koliko je realno da jedna porodica konzumira. Sve preko toga pretvara vašu "slatku naviku" u ogroman finansijski trošak koji će vam prisjesti i prije nego što pređete granicu.

Podijeli:

Tagovi:

Čokolada

Carina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе

Društvo

Vraća se snijeg: Objavljena prognoza do subote

2 h

0
Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 29 беба

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

2 h

0
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

Društvo

Narandžasto upozorenje zbog padavina i olujnog vjetra

3 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Danas nas očekuje kišovit dan, a pogledajte kakve će biti temperature

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner