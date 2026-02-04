Logo
Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

04.02.2026

08:10

Foto: pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 21 dječak i osam djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je 13 beba, Doboju četiri, Foči tri, po dvije u Gradišci, Istočnom Sarajevu i Prijedoru, te po jedna u Bijeljini, Trebinju i Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno devet dječaka i četiri djevojčice, Doboju tri dječaka i djevojčica, Foči tri dječaka, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, Prijedoru dječak i djevojčica, Bijeljini i Trebinju po djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak.

U porodilištu Nevesinje nije bilo poroda.

