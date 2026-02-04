Logo
Vjeruje se da ćete se riješiti svake nevolje ako ovo danas uradite

Kurir

04.02.2026

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Foto: Pexels

Danas slavimo praznik svetog apostola Timoteja. Prema legendi u koju vjeruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od tih “malih apostola” je bio Sveti apostol Timotej.

Rođen u Listri Likaonskoj od oca Grka i majke Jevrejke. Majku i babu mu je pohvalio Sveti Apostol Pavle zbog vjere nelicemjerne. U Listri se Timotej sreo prvi put sa velikim apostolom i sam je bio svjedok kada je Pavle iscijelio hromog od rođenja. Kasnije je Timotej bio bezmalo stalan saputnik Pavlov, obišao je sa njim Ahaju, Makedoniju, Italiju i Španiju. Veliki propovjednik vjere i izvrstan besjednik, Timotej je mnogo doprinio rasprostranjenju i utvrđenju hrišćanske vjere.

чамац-07092025

Svijet

Čamac udario u brod Obalske straže, traga se za žrtvama

Vjeruje se da je stigao i do naših prostora, a prije svega do Singidunuma (današnjeg Beograda) po kome je širio hrišćanstvo. Predanje kaže da je upravo ovaj svetitelj bio prvi koji je današnju srpsku prestonicu proglasio za "hrišćanski grad". Po mučeničkoj smrti Pavlovoj Timotej je imao za učitelja svetog Jovana Jevanđelista, ali kada je ovog Car Dometijan prognao iz Efesa na ostrvo Patmos, Timotej je ostao u Efesu da episkopuje.

U vrijeme nekog idolskog praznika zvanog Katagogium, neznabošci, kivni na hrišćane, mučki i pod maskama napali su Timoteja i ubili ga (oko 93. godine). Časne mošti njegove kasnije su prenijete u Carigrad i sahranjene u crkvi Svetih Apostola, do groba svetog Luke Jevanđelista i svetog Andreja Prvozvanog.

Sveti apostol Timotej smatra se zaštitnikom dobrih i pravednih govornika, kao i razumnih ljudi. Legenda kaže da nikada nije podigao glas već da je uvijek govorio tiho i sa uvažavanjem onoga sa kojim priča - bio to prijatelj ili neprijatelj. Zato, nema razloga da se danas plašite svojih protivnika. Zamolite Svetog apostola Timoteja za pomoć i imaćete Boga na svojoj strani pa će i svaka nevolja biti prevaziđena, prenosi Kurir.

SPC

svetac

molitva

