Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

"Ovaj problem traje već dugo vremena. Zašto predstavnici u Evropskoj uniji nisu ranije reagovali da privreda ne bi došla u situaciju da zbog toga što robe ne idu, ne možemo da proizvodimo. Vrlike su štete od kako je bio taj zastoj jer svaka ozbiljna firma ima ugovore sa inostranim partnerima", rekao je Radovan Pazurević, vlasnik kompanije 'Sanino' Derventa.

Pazurević pojašnjava da se neizvršavanje ugovora vrlo negativno odražava na ekonomsku situaciju kao i da se uvlači jedna nesigurnost među radnike je se postavlja pitanje šta je sljedeći korak?. Kao i da bi ovaj potez mogao natjerati inostrane partnere da razmišljaju ima li smisla dalje nastavljati sarađivati.

"Mi prije početka rada sa bilo kojom firmom napravimo plan zalaganja proizvodnje i do detalja se razrade principi uvoz, izvoza, transporta i na kraju realizacije. Mi nismo u stanju da naplatimo onu robu koja je otišla sa danom zakašnjenja i to se strahovito loše odražava na poslovanje privrede", kaže Pazurević.

Vlasnik kompanije 'Sanino' naglašava da je kompanije imala ogromne posljedice i dodaje "Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene".

Pazurević naglašava da je veliki broj nepovoljna struktura privrede i da veliki broj vozača odlazi u inostranstvo kao i da će taj broj u budućnosti biti sve veći.