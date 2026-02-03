Logo
Large banner

Nema dobrih vijesti iz Brisela za prevoznike u BiH

Izvor:

SRNA

03.02.2026

14:31

Komentari:

0
Превозници протестују
Foto: ATV

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto izjavio je danas da je vidljivo da su prošlosedmični protesti profesionalnih vozača iz BiH upalili neke alarme kod Evropske komisije, ali da nije došlo do konkretnih rješenja.

Forto je danas u Briselu učestvovao na sastanku ministara zapadnog Balkana i Evropske komisije, posvećenom problemima sa kojima se suočavaju profesionalni vozači u vezi s boravkom i radom u EU, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Na sastanku je razgovarano o potrebi što hitnijeg i konkretnijeg rješavanja ovog pitanja, imajući u vidu direktne posljedice koje važeća pravila imaju po transportni sektor, lance snabdijevanja i privredu regiona.

"Profesionalni vozači nisu bezbjednosni rizik za EU, nego ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao. Zato moramo naći pragmatična rješenja u postojećem evropskom okviru koji imamo", poručio je Forto.

On je naveo da su upućeni konkretni prijedlozi, i bilateralno prema Hrvatskoj i prema Evropskoj komisiji, izražavajući očekivanje za njihovo što hitnije razmatranje jer "nema više vremena za čekanje".

Саборна Црква рођења пресвете богородице зеница

Društvo

Crkva u Zenici vraćena u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve

Na sastanku su, osim resornih ministara transporta, učestvovali i ministri spoljnih poslova i bezbjednosti, odnosno unutrašnjih poslova, čime je po prvi put ovo pitanje tretirano u okviru pune nadležnosti svih relevantnih resora.

Forto je naglasio da je ovakav pristup ključan za postizanje dugoročnih rješenja, jer se pitanje boravka i rada profesionalnih vozača direktno tiče migracione politike, bezbjednosnih procedura i međunarodnih odnosa, te zahtijeva koordinisano d‌jelovanje više resora.

Na sastanku je zaključeno da će biti formirana radna grupa koja će u narednom periodu raditi na prijedlogu rješenja problema profesionalnih vozača koje će biti upućeno Evropskoj komisiji.

"Vidimo da su protesti koji su održani prošle sedmice upalili neke alarme kod Evropske komisije, ali nažalost nismo čuli nikakva konkretna rješenja", rekao je Forto.

Prije ministarskog sastanka, on se sastao s direktorom Transportne zajednice Matejem Zakonjšekim i ambasadorima članica zapadnog Balkana s kojima je razgovarao o mogućnosti jasnijeg i proporcionalnijeg regulisanja statusa profesionalnih vozača u okviru postojeće revizije Ugovora o Transportnoj zajednici.

Podijeli:

Tagovi:

prevoznici

Brisel

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије

BiH

Kojić: EU da kazni Hrvatsku zbog eskalacije srbofobije

11 h

0
Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

BiH

Selefijske daije u BIH savjetuju kako tući ženu i ograničiti joj kretanje

12 h

0
Кошарац: Конаковић би требао признати да је Додик лидер који води док он остаје у сјени

BiH

Košarac: Konaković bi trebao priznati da je Dodik lider koji vodi dok on ostaje u sjeni

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner