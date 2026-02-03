Logo
Kojić: EU da kazni Hrvatsku zbog eskalacije srbofobije

Izvor:

SRNA

03.02.2026

13:03

Komentari:

Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Srbofobija u Hrvatskoj postala je predmet određene institucionalne podrške, čak i hrvatske Vlade, zbog čega bi bilo neophodno da EU i njene institucije, zarad mira i stabilnosti u regionu, sankcionišu zvanični Zagreb zbog podrške eskalaciji ustaštva, izjavio je danas Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Takvo ponašanje hrvatskih vlasti i povampirenih pristalica ustaškog pokreta sigurno da predstavlja ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju u regionu", upozorio je Kojić.

Rada Manojlovic

Scena

Rada otkrila razlog raskida: Jedva je čekao da se povuče

Prema njegovim riječima, činjenica da su neki navijači iz Splita došli da kod Tuzle napadnu "Zvezdine" navijače iz Republike Srpske, govori o neshvatljivoj mržnji i podivljaloj srbofobiji, što neminovno predstavlja opasnost po stabilnost i mir u regionu.

Kojić smatra da takva dešavanja nikada i nipošto ne bi smjela da se ponove i ne bi smjela da imaju podršku hrvatskih vlasti.

"Hrvatska, kao članica EU, treba da zbog svega toga bude sankcionisana sa nivoa evropskih institucija i da bude upozorena da je obavezna da radi na uspostavljanju povjerenja u regionu i Evropi. Srbe u Hrvatskoj posebno brine i boli neprimjereno ponašanje tamošnje vlasti koja zabranjuje ćirilicu, narušava ljudska prava pripadnika srpskog naroda, prijeti srpskim zvaničnicima", naveo je Kojić.

Здравко Чолић

Scena

Oglasio se bivši menadžer Zdravka Čolića nakon vijesti da je on bio meta napada

O eskalaciji ustaške euforije, koja ima i podršku "evropske" Vlade Hrvatske i premijera Andreja Plenkovića /HDZ/, svjedoče činjenice kao što su zabrana svešteniku Srpske pravoslavne crkve iz Tivta ulazak u Hrvatsku, kažnjavanje srpske pjevačice Snežane Đurišić, organizovani napad Splićana simpatizera "Hajduka" na navijače "Crvene zvezde" kod Tuzle, prijetnje ubistvom lideru Srba u Hrvatskoj Miloradu Pupovcu.

Posljednji takav primjer je sinoćnji doček rukometnih reprezentativaca Hrvatske u Zagrebu, koji su insistirali da im pjeva zloglasni i deklarisani pjevač ustaških pjesama Marko Perković Tompson, a koji je organizovan uz podršku Vlade Hrvatske i uprkos negodovanju zagrebačke Gradske uprave.

Tagovi:

Milorad Kojić

Hrvatska

