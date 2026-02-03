Kojić: EU da kazni Hrvatsku zbog eskalacije srbofobije

Srbofobija u Hrvatskoj postala je predmet određene institucionalne podrške, čak i hrvatske Vlade, zbog čega bi bilo neophodno da EU i njene institucije, zarad mira i stabilnosti u regionu, sankcionišu zvanični Zagreb zbog podrške eskalaciji ustaštva, izjavio je danas Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

"Takvo ponašanje hrvatskih vlasti i povampirenih pristalica ustaškog pokreta sigurno da predstavlja ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju u regionu", upozorio je Kojić.

Prema njegovim riječima, činjenica da su neki navijači iz Splita došli da kod Tuzle napadnu "Zvezdine" navijače iz Republike Srpske, govori o neshvatljivoj mržnji i podivljaloj srbofobiji, što neminovno predstavlja opasnost po stabilnost i mir u regionu.

Kojić smatra da takva dešavanja nikada i nipošto ne bi smjela da se ponove i ne bi smjela da imaju podršku hrvatskih vlasti.

"Hrvatska, kao članica EU, treba da zbog svega toga bude sankcionisana sa nivoa evropskih institucija i da bude upozorena da je obavezna da radi na uspostavljanju povjerenja u regionu i Evropi. Srbe u Hrvatskoj posebno brine i boli neprimjereno ponašanje tamošnje vlasti koja zabranjuje ćirilicu, narušava ljudska prava pripadnika srpskog naroda, prijeti srpskim zvaničnicima", naveo je Kojić.

O eskalaciji ustaške euforije, koja ima i podršku "evropske" Vlade Hrvatske i premijera Andreja Plenkovića /HDZ/, svjedoče činjenice kao što su zabrana svešteniku Srpske pravoslavne crkve iz Tivta ulazak u Hrvatsku, kažnjavanje srpske pjevačice Snežane Đurišić, organizovani napad Splićana simpatizera "Hajduka" na navijače "Crvene zvezde" kod Tuzle, prijetnje ubistvom lideru Srba u Hrvatskoj Miloradu Pupovcu.

Posljednji takav primjer je sinoćnji doček rukometnih reprezentativaca Hrvatske u Zagrebu, koji su insistirali da im pjeva zloglasni i deklarisani pjevač ustaških pjesama Marko Perković Tompson, a koji je organizovan uz podršku Vlade Hrvatske i uprkos negodovanju zagrebačke Gradske uprave.