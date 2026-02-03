Strast jača od razuma: Ovi znakovi imaju jednu slabost

Dok neki uspijevaju odoljeti iskušenju, astrolozi tvrde da su određeni horoskopski znakovi jednostavno programirani za impulsivnu kupovinu.

Njihova strast prema novim stvarima i slabost prema lijepom često nad‌jačaju glas razuma i stanje na bankovnom računu.

Ovo su tri horoskopska znaka koja ne mogu odoljeti dobro rasprodaji.

Ovan

Vladar Ovna je Mars, planet akcije i impulse pa zato ne čudi što se ovaj znak nalazi na vrhu popisa.

Ovnovi funkcionišu po principu "vidi, želi, kupi". Za njih je čekanje i dugo razmišljanje prava muka.

Kada vide nešto što im se sviđa, posebno ako je na sniženju, osjećaju neodoljiv poriv da to posjeduju odmah.

Ne radi se uvijek o potrebi, već o uzbuđenju lova i trenutnom zadovoljstvu.

Njihove kupovine su brze, odlučne i često neplanirane. Ovan će bez problema kupiti najnoviji gadget iako stari još savršeno radi ili sportsku opremu za hobi kojim će se možda baviti samo sedam dana.

Rasprodaja je za njih samo zeleno svjetlo da bez grižnje savjesti udovolje svojoj impulsivnoj prirodi.

Lav

Lavovi obožavaju luksuz, glamur i sve što im pomaže da budu u centru pažnje.

Za njih, kupovina nije samo nabavka stvari, već investicija u njihov imidž.

Kada vide poznati brend na sniženju, to doživljavaju kao priliku koju je grijeh propustiti.

Posjedovanje kvalitetnih i lijepih stvari čini da se osjećaju moćno i uspješno.

Osim što vole ugađati sebi, Lavovi su i jako velikodušni prema drugima.

Često će na rasprodajama kupovati skupe poklone za prijatelje i porodicu kako bi pokazali svoju naklonost.

Njihov moto je "zaslužujem najbolje", a popust im samo potvrđuje da je svemir na njihovoj strani i da im omogućuje život na visokoj nozi, čak i uz malo povoljniju cijenu.

Vaga

Vage, kojima vlada Venera, planeta ljepote i umjetnosti, imaju urođen osjećaj za estetiku i harmoniju.

Njihova slabost su lijepe stvari - od od‌jeće i nakita do dekoracija za kuću.

One ne mogu odoljeti predmetu koji će njihov život ili prostor učiniti ljepšim, a rasprodaja je savršen izgovor da si "priušte još malo ljepote".

Iako su poznate po svojoj neodlučnosti, kada je u pitanju kupovina, ta neodlučnost ih može dovesti do toga da kupe više stvari jer se ne mogu odlučiti za samo jednu.

Za Vagu je kupovina estetsko iskustvo i one istinski uživaju u biranju predmeta koji odražavaju njihov profinjen ukus.

Popust im samo olakšava odluku da si priušte ono što im je zapelo za oko.

*Ako ste se prepoznali u nekom od ovih opisa, ne brinite. Svi se ponekad volimo počastiti, a malo "terapije kupovinom" s vremena na vrijeme nije naodmet.

*Ipak, možda ne bi bilo loše ostaviti kreditnu karticu kod kuće tokom sljedeće sezone velikih sniženja, prenosi Indeks.