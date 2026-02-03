Pomračenje Sunca donosi bogatstvo za 4 znaka

Prema predviđanjima horoskopa, nebo obećava nezaboravan nebeski spektakl i donosi sreću i bogatstvo za 4 horoskopska znaka 17. februara 2026.

Ljubitelji astronomije i astrologije pažljivo prate događaje koji bi mogli uticati na živote i mogućnosti ljudi.

Među njima, prvo pomračenje Sunca u godini posebno privlači pažnju i interesovanje stručnjaka za astrološke prognoze. A 17. februar 2026. obilježiće fascinantan astralni događaj - prvo pomračenje Sunca u godini, nazvano "Vatreni prsten".

Banja Luka Dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode, a ovi bez struje

To će biti prstenasto pomračenje, tokom kojeg će Mjesec skoro potpuno prekriti Sunce, stvarajući svjetleći, vatreni prsten na nebu.

Ovaj spektakularni fenomen trajaće otprilike dva minuta i dvadeset sekundi, a zaokupiće astronome i ljubitelje neba širom svijeta.

Prema astrološkim proračunima, ovo pomračenje u februaru 2026. dogodiće se u znaku Vodolije, kojim vlada Saturn, dok će i Sunce biti u Vodoliji. Ova povoljna konfiguracija mogla bi biti posebno korisna za određene horoskopske znake.

Astrologija predviđa da bi ovo poravnanje moglo da promoviše profesionalni uspjeh, finansijsku stabilnost i pojavu novih mogućnosti u poslovnim ili ličnim projektima.

Ovo su znaci Zodijaka kojima naruku ide pomračenje u februaru 2026.

Ovan

Oni rođeni u znaku Ovna imaće koristi od ovog izuzetnog pomračenja. Finansijski izgledi se poboljšavaju, a očekuju se značajni uspesi u poslu ili biznisu.

Svijet Potres epskih razmjera: Zelenski u Epstajnovim dokumentima - umiješan u krijumčarenje djece?

Nedavni projekti bi mogli dobiti zamah, dok bi onima koji traže posao mogle stići obećavajuće ponude.

Uticaj ovog pomračenja Sunca će povećati samopouzdanje i motivaciju, otvarajući put uspješnim inicijativama i trajnim dobicima.

Bik

Bik će takođe imati koristi od ovog povoljnog astrološkog perioda.

Oni rođeni u ovom znaku doživeće povećano samopouzdanje i očekuju se pozitivni rezultati u njihovom profesionalnom razvoju.

Studenti, posebno oni koji se pripremaju za teške ispite, mogli bi da se istaknu zahvaljujući porodičnoj podršci.

Karijere vezane za javnu službu i vladine poslove mogle bi da ponude uspeh i finansijske nagrade. Dobro zdravlje će im omogućiti da u potpunosti uživaju u ovim novim mogućnostima.

Blizanci

Za Blizance, pomračenje u februaru 2026. godine najavljuje poboljšanje finansijskih uslova.

Hronika Autom udarila radnika KPZ-a na ulazu u zatvor

Mogu se pojaviti novi izvori prihoda, a zadaci koji su pred nama konačno bi mogli biti završeni.

Podrška porodice biće velika prednost, a samopouzdanje će se povećati, što će podstaći napredak u karijeri i poslu. Finansijski dobici su posebno obećavajući tokom ovog perioda.

Rak

Konačno, oni rođeni u znaku Raka mogu iskoristiti ovo prstenasto pomračenje da povećaju svoje prihode i ostvare neočekivane dobitke.

Mogućnosti za napredovanje u poslu ili biznisu su na pomolu, dok bi se putovanja u inostranstvo ili značajne kupovine, poput automobila ili nekretnina, mogle ostvariti.

Ekonomija Šta će odlučiti Savjet: Radnici dobijaju jednokratnu pomoć?

Generalno, ovaj nebeski događaj u februaru 2026. mogao bi da promoviše uspjeh, prosperitet i lični rast za ova četiri horoskopska znaka, prema astrološkim vjerovanjima.

Ako ste jedan od ovih znakova, spremite se da iskoristite prilike i maksimalno iskoristite ovaj povoljan period, piše "Sensa".