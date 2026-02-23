Savjet šminkera za vizuelno veće usne: Dovoljan vam je samo jedan proizvod

Postoje mnoge promjene na licu koje se dešavaju kako starimo. Konkretno u predjelu usana, ove promjene se mogu pripisati gubitku kolagena, masti, lipida i humektanata kao što je hijaluronska kiselina. Kada njihova prirodna rezerva počne da opada ili proizvodnja počne da se usporava, koža će izgledati manje puna i meka.

Jedan od primarnih pokretača je gubitak masti. Usne imaju četiri masna jastučića koji se nalaze ispod kože, a koji čine oblik usana kakav poznajemo.

Ipak, šminkom možemo brzo i vrlo jednostavno da nadomjestimo priordno smanjenje činioca koji utiču na izgled naših usana.

Kako korektor može učiniti da vaše usne izgledaju punije?

Za brzu i neinvazivnu popravku, dovoljno je da uzmete korektor. Klasični trik šminkera je da se istakne kupidonov luk. Amorov luk se odnosi na udubljenje vaše gornje usne, tako da vaša gornja usna podsjeća na luk.

Isticanje područja vara izgled svjetlosti i dodaje dimenziju. Oblasti lica koje hvataju svjetlost su one koje su istaknutije, kao što su nos i obrazi. Dakle, kada stvorite iluziju svjetlosti, to prevari oko da pomisli da je područje usana obimnije.