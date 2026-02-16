Trendovi ljepote koji odbijaju muškarce: 11 stvari koje im se ne dopadaju

Ženski trendovi ljepote mijenjaju se iz godine u godinu, ali ne i rasprave o tome da li su zaista potrebni.

Dok žene ulažu ogromne količine vremena i novca u svoj izgled, mnogi muškarci priznaju da ih pojedini popularni trendovi zapravo odbijaju, a evo i koji.

1. Previše uređene obrve

Prirodno tanke ili debele obrve mogu biti lijepe bez ikakvog zahvata. Ali žene ih čupaju, crtaju, tetoviraju i, u najnovijem trendu, nadograđuju transplantacijama.

2. Fenirana talasasta kosa

Najbenigniji, ali najrašireniji trend i zato najiritantniji. Riječ je o dugoj kosi koja se prvo ispravi, a zatim uvije uz pomoć pegle, figara ili fena.

3. Kolagenske maske

Primjer trendova koji "ne rade ništa, ali koštaju mnogo". Kolagen se ne može apsorbovati kroz kožu, tako da maske navodno samo hidriraju površinu, što možete postići i običnom vodom.

4. Fileri za usne

Iako je botoks navodno postao suptilniji, fileri su eksplodirali. Usta izgledaju natečeno, prenaduvano i očigledno vještački, često namjerno.

5. Vještačke trepavice

Maskara, da. Metar dugačke lažne trepavice, ne.

6. Pretjerano nanošenje ruža

Posebno na već napumpanim usnama, rezultat izgleda loše, razmazano i pretjerano. Crveni ruž izgleda dobro samo na fotografiji, u stvarnom životu gotovo nikada.

7. Konturisanje i/ili šljokice

Nekad je rutina šminkanja bila jednostavna. Danas konturisanje zahtjeva čitav arsenal tubica i paleta. Na nekima izgleda dobro, ali oni koji se konturišu u vozu u 7 ujutro često preteruju.

8. "Turski zubi"

Blještavo bijeli, savršeno jednaki zubi koji izgledaju kao da pripadaju lutki.

9. Gel nokti

Lijepo nalakirani nokti mogu biti privlačni, dok su diskretni.

10. Miris

Najneodređenija, ali najiskrenija tačka. Ne radi se o parfemu, već o intenzivnom, hemijskom mirisu koji nastaje nakupljanjem proizvoda, primjer, puder, sprej, fiksator, gelovi, kreme.

11. "But liftovi"

Nekad su to bile grudi, danas su zadnjice. Trend je uvezen iz SAD-a, navodno inspirisan Kardašijanovima i muzičkom scenom.

(Superžena)