Trendovi ljepote koji odbijaju muškarce: 11 stvari koje im se ne dopadaju

Ženski trendovi ljepote mijenjaju se iz godine u godinu, ali ne i rasprave o tome da li su zaista potrebni.
Dok žene ulažu ogromne količine vremena i novca u svoj izgled, mnogi muškarci priznaju da ih pojedini popularni trendovi zapravo odbijaju, a evo i koji.
Prirodno tanke ili debele obrve mogu biti lijepe bez ikakvog zahvata. Ali žene ih čupaju, crtaju, tetoviraju i, u najnovijem trendu, nadograđuju transplantacijama.
Najbenigniji, ali najrašireniji trend i zato najiritantniji. Riječ je o dugoj kosi koja se prvo ispravi, a zatim uvije uz pomoć pegle, figara ili fena.
Primjer trendova koji "ne rade ništa, ali koštaju mnogo". Kolagen se ne može apsorbovati kroz kožu, tako da maske navodno samo hidriraju površinu, što možete postići i običnom vodom.
Iako je botoks navodno postao suptilniji, fileri su eksplodirali. Usta izgledaju natečeno, prenaduvano i očigledno vještački, često namjerno.
Maskara, da. Metar dugačke lažne trepavice, ne.
Posebno na već napumpanim usnama, rezultat izgleda loše, razmazano i pretjerano. Crveni ruž izgleda dobro samo na fotografiji, u stvarnom životu gotovo nikada.
Nekad je rutina šminkanja bila jednostavna. Danas konturisanje zahtjeva čitav arsenal tubica i paleta. Na nekima izgleda dobro, ali oni koji se konturišu u vozu u 7 ujutro često preteruju.
Blještavo bijeli, savršeno jednaki zubi koji izgledaju kao da pripadaju lutki.
Lijepo nalakirani nokti mogu biti privlačni, dok su diskretni.
Najneodređenija, ali najiskrenija tačka. Ne radi se o parfemu, već o intenzivnom, hemijskom mirisu koji nastaje nakupljanjem proizvoda, primjer, puder, sprej, fiksator, gelovi, kreme.
Nekad su to bile grudi, danas su zadnjice. Trend je uvezen iz SAD-a, navodno inspirisan Kardašijanovima i muzičkom scenom.
(Superžena)
