Kako da šminka traje duže na licu?

Prva stvar koju možete napraviti da vam šminka izdrži što duže je staviti prajmer.

On će pomoći da se šminka bolje uhvati za lice i da bude dugotrajnija, ali nećemo govoriti o njemu jer imamo jedan još bolji trik.

Neke znaju za njega, neke ne, a ako do sada niste znale, vrijeme je da počnete koristiti sprej za setovanje i na ovaj način.

Dok bi ga inače vjerovatno našpricale na lice na kraju šminkanja, trebate ga ubaciti u rutinu kada blendate korektor ili puder.

Samo svoju spužvicu za blendanje našpricajte sa sprejem za setovanje i onda blendajte. To će zacementirati šminku na vaše lice.

Djevojke se u komentarima slažu da ovaj trik stvarno radi i preporučuju ga svima.

Ne morate blender bukvalno "namočiti" u sprej za setovanje, samo ga umjerno pošpricajte i to će biti sasvim dovoljno. Izblendajte puder ili korektor kako bi to i inače uradile i to je to.

Ništa komplikovano niti korak koji će vam uzeti dodatnih nekoliko minuta tokom šminkanja, a rezultat će biti itekako dobar.