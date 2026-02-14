Kako da šminka traje duže na licu?

Izvor:
Prva stvar koju možete napraviti da vam šminka izdrži što duže je staviti prajmer.
On će pomoći da se šminka bolje uhvati za lice i da bude dugotrajnija, ali nećemo govoriti o njemu jer imamo jedan još bolji trik.
Neke znaju za njega, neke ne, a ako do sada niste znale, vrijeme je da počnete koristiti sprej za setovanje i na ovaj način.
Dok bi ga inače vjerovatno našpricale na lice na kraju šminkanja, trebate ga ubaciti u rutinu kada blendate korektor ili puder.
Samo svoju spužvicu za blendanje našpricajte sa sprejem za setovanje i onda blendajte. To će zacementirati šminku na vaše lice.
Djevojke se u komentarima slažu da ovaj trik stvarno radi i preporučuju ga svima.
Ne morate blender bukvalno "namočiti" u sprej za setovanje, samo ga umjerno pošpricajte i to će biti sasvim dovoljno. Izblendajte puder ili korektor kako bi to i inače uradile i to je to.
Ništa komplikovano niti korak koji će vam uzeti dodatnih nekoliko minuta tokom šminkanja, a rezultat će biti itekako dobar.
