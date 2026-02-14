Logo
Kako da šminka traje duže na licu?

Agencije

14.02.2026

14:29

Како да шминка траје дуже на лицу?
Foto: Pixabay

Prva stvar koju možete napraviti da vam šminka izdrži što duže je staviti prajmer.

On će pomoći da se šminka bolje uhvati za lice i da bude dugotrajnija, ali nećemo govoriti o njemu jer imamo jedan još bolji trik.

МЦ Алекс

Scena

Rijaliti zvijezda iz Banjaluke proživjela tragediju: Otvorila dušu

Neke znaju za njega, neke ne, a ako do sada niste znale, vrijeme je da počnete koristiti sprej za setovanje i na ovaj način.

Dok bi ga inače vjerovatno našpricale na lice na kraju šminkanja, trebate ga ubaciti u rutinu kada blendate korektor ili puder.

Samo svoju spužvicu za blendanje našpricajte sa sprejem za setovanje i onda blendajte. To će zacementirati šminku na vaše lice.

Djevojke se u komentarima slažu da ovaj trik stvarno radi i preporučuju ga svima.

Policija

Region

Mladić (25) brutalno ubio staricu

Ne morate blender bukvalno "namočiti" u sprej za setovanje, samo ga umjerno pošpricajte i to će biti sasvim dovoljno. Izblendajte puder ili korektor kako bi to i inače uradile i to je to.

Ništa komplikovano niti korak koji će vam uzeti dodatnih nekoliko minuta tokom šminkanja, a rezultat će biti itekako dobar.

