Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

ATV

14.02.2026

13:58

Боро Штикла
Foto: Screenshot

Kažu da se zanat krade očima, a čuva poštenim radom.

U vremenu kada sve što se pokvari jednostavno bacimo, u Kotor Varošu živi čovjek koji popravlja i ono što drugi otpišu, piše "Nova BH".

Boro Glamočak kojeg svi kao Boru Štiklu poznaju, u rukama ima tri zanata.

U njegovoj radionici posjetila ga je novinarska ekipa koja je razgovarala s njim.

Tagovi :

Kotor Varoš

zanat

