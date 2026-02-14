Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

Kažu da se zanat krade očima, a čuva poštenim radom.

U vremenu kada sve što se pokvari jednostavno bacimo, u Kotor Varošu živi čovjek koji popravlja i ono što drugi otpišu, piše "Nova BH".

Boro Glamočak kojeg svi kao Boru Štiklu poznaju, u rukama ima tri zanata.

U njegovoj radionici posjetila ga je novinarska ekipa koja je razgovarala s njim.