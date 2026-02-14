Poznato stanje povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj

Autor:Teodora Bjelogrlić
14.02.2026
12:43
Komentari:0
Osoba inicijala T.S. iz Srbije, koja je jutros u saobraćajnoj nezgodi, na magistralnim putu Gacko- Foča, zadobila teške povrede vrata i glave, biće prebačena iz Univerzitetske Bolnice u Foči u Urgentni centar Srbija, potvrdio je za ATV direktor Bolnice Nenad Lalović.
"Zbog složenosti i visokog stepena povreda odlučili smo da pacijenta uputimo u Urgentni centar Srbije. Planirano je da transport bude obavljen helikopterom MUP-a Republike Srpske, ali zbog guste magle to nije bilo moguće, pa će pacijent biti prevezen sanitetskim vozilom", rekao je Lalović.
Hronika
Raste broj povrijeđenih u nesreći u Srpskoj
Ostala lica koja su u ovoj nezgodi zadobila lakše tjelesne povrede su stabilno.
Hronika
Poznat identitet povrijeđenih u teškom udesu u Srpskoj
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
06
14
03
13
58
13
58
13
52
Trenutno na programu