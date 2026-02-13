Logo
Large banner

Gužve na tri granična prelaza

13.02.2026

21:26

Komentari:

0
Граница Костајница
Foto: ATV

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Kostajnica i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

Saobraćaj se odvija po suvim i mjestimično mokrim kolovozima, a iz AMS Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Podijeli:

Tagovi :

granica

Kostajnica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Помоћ Сави Косјелици

Gradovi i opštine

Dobro se dobrim vraća: Stigla pomoć humanih ljudi Savi kome su izgojele na hiljade bala sijena

2 h

0
Одборници окупљени око СНСД-а напустили теслићку Скупштину

Gradovi i opštine

Odbornici okupljeni oko SNSD-a napustili teslićku Skupštinu

6 h

0
Влада КС након притиска јавности ипак прогласила Дан жалости због трамвајске несреће у Сарајеву

Gradovi i opštine

Nakon pritisaka Vlada KS proglasila Dan žalosti

8 h

0
Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Aerodrom bez dozvole progutao 50 miliona KM

23 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

21

17

Opsadno stanje u Kotoru: Specijalci pretresaju i blokiraju puteve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner