Gužve na tri granična prelaza

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Kostajnica i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.
Saobraćaj se odvija po suvim i mjestimično mokrim kolovozima, a iz AMS Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.
