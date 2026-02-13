Gužve na tri granična prelaza

Na graničnim prelazima Donja Gradina, Kostajnica i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

Saobraćaj se odvija po suvim i mjestimično mokrim kolovozima, a iz AMS Srpske vozačima savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.