Odbornici okupljeni oko SNSD-a napustili teslićku Skupštinu

Odbornici opozicije okupljeni oko teslićkog SNSD-a napustili su sjednicu Skupštine grada nezadovoljni što njihovi amandmani nisu uvršteni u dnevni red.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Radislav Đurić poručio je da su njihovi amandmani konstruktivni i da nije bilo razloga da se o njima ne diskutuje.

Odbornici većinom glasova nisu prihvatili zahtjev odbornika SNSD-a da se u dnevni red uvrste tačke o informaciji o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu vode za piće u Tesliću, te o stanju krivičnih prijava o trgovini uticajem i primanju mita.

Nije prihvaćen ni zahtjev odbornika iz koalicije DEMOS-Ujedinjena Srpska Veljka Jotanovića da se u dnevni red kao prva tačka uvrsti odbornička pitanja i da se ova praksa usvoji i za naredni period.

Na dnevnom redu 15. redovne sjednice Skupštine grada Teslić je 25 tačaka.

Skupština grada Teslić ima ukupno 29 odbornika.

Skupštinsku većinu čine odbornici SDS-a sa 11 odbornika, te po jednim odbornikom iz Pokreta za Teslić, HDZ-a 1990, SDA i nezavisnim odbornikom Slavenom Jelićem.