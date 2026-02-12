Logo
Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

ATV

12.02.2026

21:27

Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину
Foto: Instagram

Dvojica policajaca iz Prnjavora spasili su život mladiću koji je pokušao da počini samoubistvo.

Brzom reakcijom, smirenošću i velikom prisebnošću spriječili su tragediju.

Njihova priča nije samo priča o profesionalizmu, već i o ljudskosti u najtežim trenucima.

Na krovu zgrade u Prnjavoru, jedan mladi život visio je o niti.

Игор Радојичић

Republika Srpska

Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

A samo nekoliko metara dalje, dvojica policajaca – Stefan Mlađenović i Bogdan Radun – vodili su najvažniju borbu toga dana: borbu za njegov život.

Smiren razgovor i presudni trenutak

"Kada smo došli na lice mjesta, kolegi i meni je bilo važno da dovedemo lice u bezbjednu situaciju, da to ne uradi. Odmah smo krenuli sa njim razgovarati, vidjeli smo da nije bilo baš u najboljem stanju", prisjeća se Mlađenović i dodaje:

"Kolega je otišao odmah na drugi ulaz, da se približi mladiću, a da ga on ne primjeti. Taman sam ja dobio na vremenu dok sam pričao s njim i već kad se činilo da će skočiti, kolega je odreagovao i privukao ga sebi i doveo ga u bezbjedan položaj", kaže mladi policajac.

Njegov kolega, Bogdan Radun, priča da, kada se popeo na taj posljednji sprat zgrade, lice je bilo na 50- 60 metara od njega.

"Stajao je na ivici. Polako sam se prišunjao u namjeri da ga povučem i dovedem u bezbjedan položaj. Dok ga je kolega zagovarao, ja sam mu se polako približavao", kaže Radun i opisuje momenat kada je mladić zaista krenuo da skoči:

"U tom trenutku, potrčao sam i uhvatio ga za odjeću, povukao ga k sebi i doveo u bezbjedan položaj", prepričava Radun.

Tanka linija između života i tragedije

Tek kada je mladić bio na sigurnom, adrenalin je počeo da popušta.

U tim trenucima, Stefan i Bogdan kažu, postanete svjesni koliko je granica između života i tragedije tanka.

Ali i koliko je važno potražiti pomoć.

Сања Велимир

Društvo

Mladoj majci iz Banjaluke potrebna pomoć - pokrenuta akcija

"Razmišljao sam, kad se sve malo sleglo, šta je sve moglo biti, mogao sam i ja u toj situaciji da nastradam, mogao me povući sa sobom; ali, u svemu tome i u ovome našem poslu najbitnije je da svi budu bezbjedni", poručuje Radun.

Poruka da rješenje postoji

Mlađenović kaže da u tim momentima nisu razmišljali ni o čemu drugom, osim da spriječe lice u lošoj namjeri.

"Na poslu se susrećemo sa raznim situacijama, ali ovakvo nešto se prvi put desilo i meni i kolegi. Jako nam je drago što smo spasili jedan mladi život i mislim da ovakvo nešto nikada nije rješenje i nadam se da će ovo biti poruka drugima da to ne rade", zaključuje Mlađenović.

Mladiću je pomoć pružena u Domu zdravlja u Prnjavoru, a potom je hospitalizovan na Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci.

Njegova borba se nastavlja uz podršku stručnjaka.

Ova priča ima srećan kraj zahvaljujući brzoj reakciji policajaca, ali je i snažan podsjetnik da niko ne treba da ostane sam u teškim trenucima, piše K3.

Komentari (1)
