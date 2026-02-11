Dobojski đaci bude nadu - složno za Bojanu Savić

Pletenice, lokne, feniranje – po novu frizuru Dobojke su danas svratile u hol srednjoškolskog centra. Tamo su đaci Frizerske škole pokazali svoje vještine. Želja učenika jasna - prikupiti što više novca za liječenje Bojane Savić. A humanitarnoj akciji, sa pecivima, pridružili su se i Ekonomski tehničari.

"Plešćemo pletenice bokserske, to su one kao što vire iz kose, obične, rajf i feniranje. (REZ) Bojani je bilo baš drago, nažalost, bolesna je pa nije mogla da dođe ali je bila srećna kad je vidjela da ćemo organizovati ovo", izjavio je učenik Petar Lukić.

"Traže pretežno obične pletenice, eventualno veći broj pletenica, a što se tiče frizura, najčešće lokne", dodala je učenica Marijana Cvijančević.

"Ja sam pripremala mafine. Moj zadatak je da sve ovo tamo pripremimo. Meni je mnogo drago što znam da ću ovako pomoći nekome. Mi smo to predložili i drago mi je što smo organizovali", dodala je učenica Marija Gavrić.

Tako su đaci svoje vještine i talenat stavili u službu humanosti. Bojani Savić neophodno je 20.000 evra za troškove puta i boravka u Bjelorusiji gdje ima zakazanu transplataciju bubrega. Zato su se svi humanitarnoj akciji odazvali u velikom broju.

"Na ovaj način učenici pokazuju podršku drugim, uče se društvenoj odgovornosti", "Odabrala sam dvije pletenice i baš sam zadovoljna kako rade", navode Dobojlije.

Zadovoljni i prosvjetni radnici. Posebno jer je humanitarna akcija realizovana na inicijativu učenika.

"Učenici su došli sa prijedlogom prema upravi škole da se pomogne Bojani Savić. Škola se odazvala ovoj aktivnosti", izjavio je direktor Ekonomske škole Doboj Dražana Muhajlović.

"Rezultat, to mi još ne znamo, ali nadamo se da ćemo pomoći koliko možemo", rekla je profesor ekonomske grupe predmeta Andrea Petković.

Da su Dobojlije i te kako spremne pomoći, a da posebno đaci imaju osjećaj za druge, govori i niz akcija koje su najavljene za Bojanu Savić. Već sutra humanitarnu akciju realizuju učenici Tehničke škole, a u petak đaci Osnovne škole „Milan Rakić“ u Rudanci.

Uplata na žiro račun Addiko banka:

Broj računa: 5520002255544846

Na ime: Bojana Savić