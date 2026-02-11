Logo
Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

Telegraf

11.02.2026

21:30

Џејмс Ван Дер Бик
Foto: Tanjug/Richard Shotwell/Invision/AP, File

Glumac Džejms Van Der Bik, poznat po ulozi Douson Lerija u seriji "Dawson's Creek", preminuo je u 48. godini nakon dvogodišnje javne borbe sa kolorektalnim rakom.

Njegovi najbliži potvrdili su vijest putem emotivnog posta na Instagramu.

"Naš voljeni Džejms Dejvid Van Der Bik preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane je proveo sa hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Postoji mnogo toga što ćemo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema ljudima i svetosti vremena. Ti trenuci će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim mužem, ocem, sinom, bratom i prijateljem", stoji u objavi.

Džejms Van Der Bik ostavio je iza sebe suprugu Kimberli i njihovo šestoro d‌jece.

Zvijezda 90-ih i globalni uspjeh serije "Dawson's Creek"

Van Der Bik je u 90-im godinama postao zvijezda kao tinejdžerski idol serije "Dawson's Creek" kada je imao 20 godina.

Drama je trajala šest sezona na WB mreži od 1998. do 2003. godine i lansirala karijere i Keti Holms, Mišel Vilijams i Džošue Džeksona.

U seriji, Keti Holms je tumačila Dousonovu ljubav iz d‌jetinjstva, Džoi Poter, dok je Džošua Džekson igrao njihovog zajedničkog prijatelja i Džoiinu pravu ljubav, Pejsija Vitera. Mišel Vilijams je bila buntovna Džen Lindli, kompletirajući glavni kvartet.

Borba sa slavom i lična priznanja

U ranim danima karijere, Van Der Bik nije bio pripremljen za slavu koja je došla sa glavnom ulogom u srednjoškolskoj drami.

"Biti prepoznat je nešto što mi je dugo trebalo da naučim... Imao sam veliku krivu učenja oko toga", rekao je za magazin People 2024.

"Tada je interakcija bila drugačija. Bio sam toliko mučen time jer sam volio da posmatram i budem kao 'muva na zidu', da vodim nasumične razgovore sa ljudima. Sada to više ne postoji, jer postoji 'slava' između mene i nekoga, i to postaje centar pažnje", kazao je tada glumac.

Posljednje pojavljivanje i planirano okupljanje ekipe

I pored izazova globalne slave, Van Der Bik je uvijek čuvao lijepe uspomene na rad u "Dawson's Creek".

U posljednjim godinama posebno se radovao ponovnom susretu sa bivšim kolegama, a u avgustu 2025. godine najavljeno je da će se glumačka ekipa ponovo okupiti za live čitanje pilota serije.

Ovaj događaj je bio jedinstveno dobrotvorno veče sa ciljem prikupljanja sredstava za neprofitnu organizaciju F Cancer i podršku Van Der Biku u njegovoj borbi protiv raka. Ipak, nekoliko dana prije događaja, Van Der Bik je sa žaljenjem morao da se povuče zbog bolesti.

U unaprijed snimljenom videu koji je pušten te večeri, obratio se fanovima: "Mjesecima sam se radovao ovoj noći, otkako mi je moj anđeo Mišel Vilijams rekla da to organizuju", piše Telegraf.

preminuo glumac

