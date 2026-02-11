Pucnjava u Sarajevu: Uhapšen muškarac

U sarajevskoj opštini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policijskoj upravi Novi Grad u 21.30 sati prijavljeno je da je u ulici Adema Buće nepoznati muškarac upotrijebio oružje.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su operativnim radom locirali i pronašli muškarca za kojeg postoji osnov sumnje da je pucao.

- Operativnim radom na terenu, policijski službenici su pronašli muškarca za kojeg postoji osnov sumnje da je upotrijebio vatreno oružje i on je trenutno pod kontrolom policijskih službenika - potvrdila je za portal "Avaza" portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Više informacija o okolnostima događaja biće poznato nakon okončanja uviđaja i daljnje istrage.