Logo
Large banner

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

Izvor:

SRNA

11.02.2026

21:20

Komentari:

0
Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина
Foto: Pexels

Beogradska policija u saradnji sa tužilaštvom uhapsila je D.V. (27) nakon što je u taksiju, u kojem je bio, pronađeno oko pet kilograma amfetamina.

Iz policije je saopšteno da je D.V. osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Ruža

Scena

Umro poznati glumac: Izdalo ga srce

Otkrivena droga je zaplijenjena, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

Podijeli:

Tagovi :

amfetamin

taksi

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умро познати глумац: Издало га срце

Scena

Umro poznati glumac: Izdalo ga srce

45 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp nakon sastanka sa Netanijahuom: Nastavljamo pregovore sa Iranom

48 min

0
Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Hronika

Horor kod škole: Prijetio ženi da će je ubiti, pa posegnuo za nožem

53 min

0
Тест личности открива колико сте склони лагању

Zanimljivosti

Test ličnosti otkriva koliko ste skloni laganju

1 h

0

Više iz rubrike

Хорор код школе: Пријетио жени да ће је убити, па посегнуо за ножем

Hronika

Horor kod škole: Prijetio ženi da će je ubiti, pa posegnuo za nožem

53 min

0
Радник пао са зграде

Hronika

Radnik poginuo nakon pada sa zgrade u Banjaluci, oglasilo se OJT

3 h

0
Горан Котаран током суђења 2006. године

Hronika

Opasni ubica Goran Kotaran izlazi iz zatvora nakon 20 godina!

4 h

2
Хорор у Крушевцу: Син убио мајку

Hronika

Horor u Kruševcu: Sin ubio majku

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

36

Cvijanović: Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavidjeli

21

32

Nesreća na bh. putevima: Ima povrijeđenih

21

30

Preminuo popularni glumac: Svi smo ga gledali u popularnoj seriji

21

20

Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

21

19

Njemačka državljaninu BiH s kriminalnom prošlošću plaća 7.250 evra mjesečno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner