Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

Beogradska policija u saradnji sa tužilaštvom uhapsila je D.V. (27) nakon što je u taksiju, u kojem je bio, pronađeno oko pet kilograma amfetamina.

Iz policije je saopšteno da je D.V. osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Otkrivena droga je zaplijenjena, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.