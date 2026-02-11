Iz taksija pravo u pritvor: Pronađeno više kila amfetamina

Izvor:
SRNA
11.02.2026
21:20
Beogradska policija u saradnji sa tužilaštvom uhapsila je D.V. (27) nakon što je u taksiju, u kojem je bio, pronađeno oko pet kilograma amfetamina.
Iz policije je saopšteno da je D.V. osumnjičen za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.
Otkrivena droga je zaplijenjena, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
On će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
