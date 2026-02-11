Umro poznati glumac: Izdalo ga srce

Arslan je poznat po ulozi u seriji "Osvajač Osman", ali i mnogim drugim projektima, po kojima će ga publika dugo pamtiti.

Kako su pisali turski mediji, glumcu je sinoć pozlilo u njegovom domu u Bejoglu, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu. Ubrzo nakon toga doktori su utvrdii da je u pitanju srčani napad, ali nažalost nisu uspeli ništa drugo nego da proglase njegovu smrt.

Arslan je ostvario zapažene uloge i u brojnim televizijskim i filmskim projektima.

Turski glumac karijeru je započeo na pozorišnim daskama, a zatim je zaigrao i na televiziji i na filmu, a od tada je postao jedan od omiljenih turskih glumaca.

Brojne turske kolege, uključujući i glumicu Emel Colgecen, sa kojom je sarađivao u seriji Pojraz Karajel, oprostili su se od glumca putem društvenih mreža.

"Zbogom, druže moj, tako mi je žao. Nema riječi kojima bih ovo opisala. Neka te zemlja čuva. Tako mi je žao, dragi moj“, napisala je Colgecen na svom Instagram profilu,prenosi B92.