Logo
Large banner

Danijel prije nekoliko dana otet, a sada se javno obratio Milici Todorović

Izvor:

Kurir

11.02.2026

19:04

Komentari:

0
Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић
Foto: Printscreen / Kurir TV

Milica Todorović se porodila prije nekoliko dana, a sinoć je objavila prvu fotografiju sa nasljednikom.

Fotka na kojoj se vidi kako je mali Bogdan uhvatio Milicu za prst raznježila je cijeli Instagram, te prikupila niz komentara.

Među onima koji su se oglasili na iznenađenje mnogih se našao i pjevač Daniel Kajmakoski koji je prije samo nekoliko dana proživio pravu dramu kada je otet u centru Beograda.

Робот Роби

Banja Luka

Robot Robi stigao u studio ATV-a i zaplesao: Čeka nas prava banjalučka priča

"Ništa ljepše od ovoga. Slava Bogu. Dobro nam došao, Bogdane", napisao je Daniel.

Otet u Beogradu

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski je otet u centru Beograda i za njegov otkup se tražilo 20.000 evra.

Dva otmičara su ga ugurala u automobil uz prijetnju smrću i pokušala da iznude novac.

Napadači su djelovali munjevito, a čim je Kajmakoski prišao svom vozilu, prislonili su mu pištolj na glavu i naredili mu da uđe u automobil.

Pod stalnom prijetnjom oružjem napadači su pevača vezali i krenuli u divlju vožnju ka izlazu iz grada, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi :

Pjevač

Pjevačica

Milica Todorović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Scena

Zdravko Čolić angažovao obezbjeđenje, evo gdje je otputovao

3 h

0
Нови форензички извјештај доводи у питање смрт Курта Кобејна

Scena

Novi forenzički izvještaj dovodi u pitanje smrt Kurta Kobejna

4 h

0
Ана Кокић шокирала признањем: Чујем се са Рађеновом бившом

Scena

Ana Kokić šokirala priznanjem: Čujem se sa Rađenovom bivšom

4 h

0
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Scena

Britni Spirs prodala prava na muzički katalog

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

18

Kakvo je stanje u sektoru mljekarstva i poljoprivrede?

19

15

Milijarderka krompir bira sama

19

09

Rezultat izbora - velika pobjeda srpskog naroda i Republike srpske

19

04

Danijel prije nekoliko dana otet, a sada se javno obratio Milici Todorović

19

00

Centralne vijesti, 11.02.2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner