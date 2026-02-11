Danijel prije nekoliko dana otet, a sada se javno obratio Milici Todorović

Milica Todorović se porodila prije nekoliko dana, a sinoć je objavila prvu fotografiju sa nasljednikom.

Fotka na kojoj se vidi kako je mali Bogdan uhvatio Milicu za prst raznježila je cijeli Instagram, te prikupila niz komentara.

Među onima koji su se oglasili na iznenađenje mnogih se našao i pjevač Daniel Kajmakoski koji je prije samo nekoliko dana proživio pravu dramu kada je otet u centru Beograda.

"Ništa ljepše od ovoga. Slava Bogu. Dobro nam došao, Bogdane", napisao je Daniel.

Otet u Beogradu

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski je otet u centru Beograda i za njegov otkup se tražilo 20.000 evra.

Dva otmičara su ga ugurala u automobil uz prijetnju smrću i pokušala da iznude novac.

Napadači su djelovali munjevito, a čim je Kajmakoski prišao svom vozilu, prislonili su mu pištolj na glavu i naredili mu da uđe u automobil.

Pod stalnom prijetnjom oružjem napadači su pevača vezali i krenuli u divlju vožnju ka izlazu iz grada, prenosi Kurir.