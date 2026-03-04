Logo
Large banner

Banane čuvaju srce i regulišu pritisak: Evo kako utiču na depresiju

Autor:

ATV

04.03.2026

09:58

Komentari:

0
Банане чувају срце и регулишу притисак: Ево како утичу на депресију
Foto: Renata Brant/Pexels

Bez obzira da li jedemo svježe banane, od njih pravimo smuti ili neku poslasticu, one, kako struka navodi, našem tijelu mogu osigurati brojne zdravstvene prednosti.

Jednostavni prirodni šećeri koje sadrži banana, fruktoza i glukoza, brzo se razgrađuju i tijelu daju energiju potrebnu za fizičku aktivnost.

мала љубав

Zanimljivosti

Muškarci rođeni u ova 2 horoskopska znaka su najveći slabići

Sadrži i veliku količinu kalijuma koji je od vitalne važnosti za kontrakciju mišića i pravilan rad nervnog sistema dok kalijum i magnezijum pomažu kardiovaskularnom sistemu i doprinose boljem raspoloženju, odnosno tjeraju depresiju.

Stvaranje elekrolita u organizmu

Banane su prirodno izvor dnevnih potreba za kalijumom i magnezijumom, takođe poznatim kao esencijalni minerali koji čine elektrolite. To je kombinacija koju je teško naći u prirodi. Elektroliti prebacuju vodu i energiju u mišiće umjesto u krvotok. To znači da mišići dobijaju "gorivo" koje im je potrebno za oporavak od vježbanja kako biste se mogli vratiti u teretanu s manje umora. Pojedite bananu nakon treninga, pijte puno tečnosti i vaši mišići će vam biti zahvalni.

Izvor kalcijuma

Jedna manja banana osiguraće našem tijelu oko 422 miligrama kalcijuma, što je oko devet odsto preporučenog unosa ovog minerala Ako vam je potreban još veći unos kalcijuma na dnevnom nivou, banane su takođe usko povezane s mnogim drugim opcijama svježih proizvoda. Krompir, slatki krompir, špinat i leća imaju isto toliko ili znatno više kalcijuma nego banane.

facebook фејсбук пеџелс

Nauka i tehnologija

Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

Usporavaju probavu

Nezrela banana može pogoršati probleme sa opstipacijom. Zbog sporog varenja jedinstvenih molekula zelene banane - pektinskih vlakana i otpornog škroba - pojedinci koji već imaju sporu probavu trebali bi biti oprezni. Da biste bili sigurni, pijte puno vode kada jedete zelenije banane. S druge strane, oni koji se bore s zatvorom ili rijetkim stolicama mogu imati koristi od dodavanja ovog vlaknastog voća u ishranu.

Uravnotežen krvni pritisak

Kalcijum u bananama i mnogim drugim vrstama voća i povrća balansira natrijum u tijelu, što direktno utiče na krvni pritisak. Budući da natrijum i kalcijum rade zajedno u tijelu, dodavanje banana prehrani sa visokim sadržajem natrijuma može pozitivno uticati na krvni pritisak.

Vlakna će vas držati sitim satima

Banane, posebno zelene, sadrže dvije vrste vlakana: pektina i otpornog škroba. Banana srednje veličine je dobar izvor vlakana jer sadrži tri grama ukupnih vlakana. Ova vlakna usporavaju probavu i duže vas drže sitima. Imajte na umu - što je banana pjegavija, to ima manje vlakana i brže ćete je probaviti.

Пељешки мост-03032026

Region

Pojavile se pukotine na Pelješkom mostu, oglasile se ''Hrvatske ceste''

Depresija i loše raspoloženje

Ako se osjećate tužnima, posegnite za bananom. Banana sadrži triptofan - aminokiselinu koju tijelo pretvara u serotonin, poznat po tome što opušta, poboljšava raspoloženje i daje osjećaj sreće. Ovo voće je dobar izvor vitamina B koji je neophodan za stvaranje serotonina u mozgu. Banana sadrži i magnezij, čiji je manjak usko povezan uz pojavu depresije, tjeskobe, iritabilnosti i drugih poremećaja raspoloženja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banane

Voće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевач Мишо Бањац

Scena

Nova pjesma Miše Banjca: "Otac" govori o ljubavi i zahvalnosti

2 h

0
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Srbija

Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

2 h

0
Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Zdravlje

Upaljen alarm: Pojavila se šuga u ovom gradu, uvedene stroge mjere

2 h

0
Кристијано Роналдо

Fudbal

Ronaldo je ozbiljno povrijeđen: Saudijci opet o Kristijanu

2 h

0

Više iz rubrike

Упаљен аларм: Појавила се шуга у овом граду, уведене строге мјере

Zdravlje

Upaljen alarm: Pojavila se šuga u ovom gradu, uvedene stroge mjere

2 h

0
вага

Zdravlje

Kilogrami koji nose dijagnoze: Gojaznost sve veći izazov za Srpsku

4 h

0
Вода

Zdravlje

Alergija na vodu? Ovako izgleda život sa svakodnevnim bolom

18 h

0
Шта је узрок СИДС-а? Синдром изненадне смрти бебе

Zdravlje

Šta je uzrok SIDS-a? Sindrom iznenadne smrti bebe

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

03

Bratislava prekida sporazum sa Kijevom o vanrednim isporukama struje

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner