Ako imate ovu verziju Androida, očekuju vas ozbiljni problemi

Korisnici koji i dalje koriste uređaje sa operativnim sistemom Android 10 imaju manje od tri nedjelje da pređu na novije verzije.

Microsoft je potvrdio da će 31. marta 2026. godine prestati sa objavljivanjem bezbjednosnih ažuriranja i pružanjem tehničke podrške za Microsoft Defender na Android 10 uređajima.

Ova odluka znači da će stariji hardver, koji ne može da se nadogradi na Android 11 ili novije verzije, postati ranjiv na moderne sajber prijetnje.

Iako će postojeća instalacija Defendera nastaviti da radi na Android 10 uređajima i nakon marta, ona više neće dobijati nove bezbjednosne zakrpe, nove funkcije niti zvaničnu tehničku podršku.

Vremenom će ovi uređaji postati "bezbjednosni teret", jer bez aktivne zaštite i ažuriranih definicija virusa neće moći da se efikasno bore protiv novih malvera i upada u sistem.

Ovaj potez najviše pogađa poslovne korisnike i IT administratore koji upravljaju velikim brojem uređaja. Iako Microsoft navodi da "nije potrebna akcija administratora" da bi se ova promjena dogodila, realnost je drugačija. Administratori će morati ručno da identifikuju zastarele uređaje u svojim mrežama i zamijene ih novijim hardverom kako bi održali korporativnu bezbjednost.

Takođe, ostaje nejasno da li će telemetrija i izveštavanje sa Android 10 uređaja nastaviti da funkcionišu u okviru Microsoft Defender XDR kontrolne table, što dodatno komplikuje situaciju za one koji ne planiraju brzu zamijenu opreme.

Stručnjaci savjetuju da se što pre izvrši inventarisanje mobilnih uređaja. Ukoliko vaši telefoni ili tableti ne podržavaju prelazak na Android 11, jedino bezbjedno rješenje je nabavka novijeg hardvera prije isteka roka 31. marta, kako bi se izbjeglo izlaganje osjetljivih podataka riziku, prenosi B92.