Logo
Large banner

Ako imate ovu verziju Androida, očekuju vas ozbiljni problemi

Autor:

ATV

04.03.2026

11:06

Komentari:

0
Андроид
Foto: Pixabay

Korisnici koji i dalje koriste uređaje sa operativnim sistemom Android 10 imaju manje od tri nedjelje da pređu na novije verzije.

Microsoft je potvrdio da će 31. marta 2026. godine prestati sa objavljivanjem bezbjednosnih ažuriranja i pružanjem tehničke podrške za Microsoft Defender na Android 10 uređajima.

Ova odluka znači da će stariji hardver, koji ne može da se nadogradi na Android 11 ili novije verzije, postati ranjiv na moderne sajber prijetnje.

Iako će postojeća instalacija Defendera nastaviti da radi na Android 10 uređajima i nakon marta, ona više neće dobijati nove bezbjednosne zakrpe, nove funkcije niti zvaničnu tehničku podršku.

Vremenom će ovi uređaji postati "bezbjednosni teret", jer bez aktivne zaštite i ažuriranih definicija virusa neće moći da se efikasno bore protiv novih malvera i upada u sistem.

Погинули амерички војници

Svijet

Ovo su prvi američki vojnici poginuli u sukobu s Iranom

Ovaj potez najviše pogađa poslovne korisnike i IT administratore koji upravljaju velikim brojem uređaja. Iako Microsoft navodi da "nije potrebna akcija administratora" da bi se ova promjena dogodila, realnost je drugačija. Administratori će morati ručno da identifikuju zastarele uređaje u svojim mrežama i zamijene ih novijim hardverom kako bi održali korporativnu bezbjednost.

Takođe, ostaje nejasno da li će telemetrija i izveštavanje sa Android 10 uređaja nastaviti da funkcionišu u okviru Microsoft Defender XDR kontrolne table, što dodatno komplikuje situaciju za one koji ne planiraju brzu zamijenu opreme.

Stručnjaci savjetuju da se što pre izvrši inventarisanje mobilnih uređaja. Ukoliko vaši telefoni ili tableti ne podržavaju prelazak na Android 11, jedino bezbjedno rješenje je nabavka novijeg hardvera prije isteka roka 31. marta, kako bi se izbjeglo izlaganje osjetljivih podataka riziku, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Android

Microsoft

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Војска војници парада

Srbija

Eksplozije u Beogradu naredna dva dana: Oglasila se vojska

57 min

0
Љуба Пантовић

Scena

Važi za najzgodniju baku na estradi, a do punoljetstva se u dokumentima vodila kao muško

57 min

0
Акција ”Канон”: Службеник УИО ухапшен због примања дара

Hronika

Akcija ”Kanon”: Službenik UIO uhapšen zbog primanja dara

59 min

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Vanbračnu suprugu vukao za kosu i ubo je u vrat: Evo kakvu kaznu je dobio

1 h

0

Više iz rubrike

Хакери пензионеру живот претворили у пакао: Заглавио у дуговима и без примања

Nauka i tehnologija

Hakeri penzioneru život pretvorili u pakao: Zaglavio u dugovima i bez primanja

1 h

0
Фејсбук изазвао огроман бијес корисника

Nauka i tehnologija

Fejsbuk izazvao ogroman bijes korisnika

2 h

0
Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Nauka i tehnologija

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

12 h

0
Крвави Мјесец на небу

Nauka i tehnologija

Večeras je "krvavi Mjesec" - prizor koji nećemo vidjeti do 2028.

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

11

51

Preokret: Američke avione ipak nije oborila kuvajtska PVO

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner