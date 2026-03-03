Logo
Večeras je "krvavi Mjesec" - prizor koji nećemo vidjeti do 2028.

03.03.2026

15:54

Крвави Мјесец на небу
Foto: Griffin Wooldridge/Pexels

Tokom ove pojave Mesec poprima tamnocrvenu ili narandžastu nijansu jer Zemlja privremeno zaklanja deo Sunčeve svetlosti koju Mesec inače reflektuje. Ovo je ujedno i posljednje potpuno pomračenje sve do 2028. godine, piše N1.

Zašto Mesec poprima crvenu boju?

Potpuno pomračenje Mjeseca može se dogoditi isključivo za vreme punog Meseca, kada se Zemlja poravna tačno između Sunca i Meseca. Efekat „krvavog Meseca“ nastaje kada Zemljina puna senka, odnosno umbra, u potpunosti prekrije Mesec.

Ipak, dio Sunčeve svjetlosti prolazi kroz Zemljinu atmosferu. Tada se kraće talasne dužine, poput plave svjetlosti, raspršuju, dok duže – crvena i narandžasta – dopiru do Meseca i obasjavaju njegovu površinu. Što je u atmosferi više prašine i čestica, crvena nijansa je intenzivnija.

Gdje će biti vidljivo?

Ova astronomska pojava neće biti vidljiva iz Evrope i Afrike. Najbolje uslove za posmatranje imaće stanovnici Sjeverne i Južne Amerike, dijelova istočne Azije, pacifičkog regiona i Australije. Faza potpunog pomračenja trajaće nešto manje od sat vremena, dok će crvenkasti sjaj potrajati i duže.

Kada je naredna prilika?

Iako će na novo potpuno pomračenje trebati sačekati, djelimična pomračenja Mjeseca dešavaju se češće. Nastaju kada je Mjesec pun, ali Zemlja nije potpuno poravnata između njega i Sunca. Naredno delimično pomračenje očekuje se krajem avgusta ove godine i, za razliku od večerašnjeg, biće vidljivo i iz Evrope. Za posmatranje nisu potrebni posebni instrumenti – dovoljno je izaći napolje i pogledati prema noćnom nebu.

Krvavi mjesec

