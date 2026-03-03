Večeras je "krvavi Mjesec" - prizor koji nećemo vidjeti do 2028.

03.03.2026
15:54
Komentari:0
Tokom ove pojave Mesec poprima tamnocrvenu ili narandžastu nijansu jer Zemlja privremeno zaklanja deo Sunčeve svetlosti koju Mesec inače reflektuje. Ovo je ujedno i posljednje potpuno pomračenje sve do 2028. godine, piše N1.
Potpuno pomračenje Mjeseca može se dogoditi isključivo za vreme punog Meseca, kada se Zemlja poravna tačno između Sunca i Meseca. Efekat „krvavog Meseca“ nastaje kada Zemljina puna senka, odnosno umbra, u potpunosti prekrije Mesec.
Ipak, dio Sunčeve svjetlosti prolazi kroz Zemljinu atmosferu. Tada se kraće talasne dužine, poput plave svjetlosti, raspršuju, dok duže – crvena i narandžasta – dopiru do Meseca i obasjavaju njegovu površinu. Što je u atmosferi više prašine i čestica, crvena nijansa je intenzivnija.
Ova astronomska pojava neće biti vidljiva iz Evrope i Afrike. Najbolje uslove za posmatranje imaće stanovnici Sjeverne i Južne Amerike, dijelova istočne Azije, pacifičkog regiona i Australije. Faza potpunog pomračenja trajaće nešto manje od sat vremena, dok će crvenkasti sjaj potrajati i duže.
Iako će na novo potpuno pomračenje trebati sačekati, djelimična pomračenja Mjeseca dešavaju se češće. Nastaju kada je Mjesec pun, ali Zemlja nije potpuno poravnata između njega i Sunca. Naredno delimično pomračenje očekuje se krajem avgusta ove godine i, za razliku od večerašnjeg, biće vidljivo i iz Evrope. Za posmatranje nisu potrebni posebni instrumenti – dovoljno je izaći napolje i pogledati prema noćnom nebu.
