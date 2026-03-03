Robot izgradio kuću za samo 24 sata

Nedavni prodori u građevinskoj robotici omogućili su izgradnju kuće sa tri spavaće sobe za samo 24 sata, i to po znatno nižoj cijeni od tradicionalne gradnje.

U Australiji su inženjeri iz kompanija Crest Robotics i Earthbuilt Technology razvili Charlotte, autonomnog robota nalik pauku, sposobnog da 3D printa cijelu kuću od 200 kvadratnih metara za samo 24 sata.

Radeći s preciznošću i brzinom uporedivom sa 100 zidara, ovaj sistem predstavlja značajan iskorak u automatizovanoj gradnji.

Šokantno niski troškovi

Iako potpuno završena kuća izrađena 3D tehnologijom i dalje može koštati više od 150.000 dolara (zbog ručne završne obrade, instalacija i enterijera), samo sirovo strukturno printanje za pojedine modele košta između 4.000 i 10.000 dolara.

Održivi materijali

Ovi roboti koriste ekološki prihvatljive kompozite napravljene od:

-lokalno nabavljenog pijeska

-recikliranog stakla

-usitnjenih cigli

Na ovaj način smanjuje se potreba za klasičnim betonskim mješavinama i skupim transportom materijala.

Visoka efikasnost

Roboti poput Charlotte mogu raditi neprekidno, bez pauze i bez stalnog ljudskog nadzora, što dodatno skraćuje vrijeme izgradnje i smanjuje troškove.

Globalna primjena

U Teksasu je izgrađena najveća zajednica kuća napravljenih 3D štampačem, gdje kuće sa tri spavaće sobe koštaju oko 450.000 dolara i uključuju modernu arhitekturu i vrhunsku završnu obradu.

U Indiji kompanije poput Cretebotsa nude 3 BHK kuće izrađene 3D štampom po cijeni od približno 19.000 do 26.000 dolara.

Tehnologija 3D gradnje sve više mijenja tradicionalnu industriju, obećavajući bržu, jeftiniju i ekološki održiviju izgradnju domova širom svijeta.