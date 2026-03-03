Logo
Large banner

Robot izgradio kuću za samo 24 sata

Izvor:

Agencije

03.03.2026

11:07

Komentari:

0
Робот
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Nedavni prodori u građevinskoj robotici omogućili su izgradnju kuće sa tri spavaće sobe za samo 24 sata, i to po znatno nižoj cijeni od tradicionalne gradnje.

U Australiji su inženjeri iz kompanija Crest Robotics i Earthbuilt Technology razvili Charlotte, autonomnog robota nalik pauku, sposobnog da 3D printa cijelu kuću od 200 kvadratnih metara za samo 24 sata.

milos bikovic

Srbija

Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film

Radeći s preciznošću i brzinom uporedivom sa 100 zidara, ovaj sistem predstavlja značajan iskorak u automatizovanoj gradnji.

Šokantno niski troškovi

Iako potpuno završena kuća izrađena 3D tehnologijom i dalje može koštati više od 150.000 dolara (zbog ručne završne obrade, instalacija i enterijera), samo sirovo strukturno printanje za pojedine modele košta između 4.000 i 10.000 dolara.

Održivi materijali

Ovi roboti koriste ekološki prihvatljive kompozite napravljene od:

-lokalno nabavljenog pijeska

-recikliranog stakla

-usitnjenih cigli

Na ovaj način smanjuje se potreba za klasičnim betonskim mješavinama i skupim transportom materijala.

Иран-напад-Израел

Svijet

Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

Visoka efikasnost

Roboti poput Charlotte mogu raditi neprekidno, bez pauze i bez stalnog ljudskog nadzora, što dodatno skraćuje vrijeme izgradnje i smanjuje troškove.

Globalna primjena

U Teksasu je izgrađena najveća zajednica kuća napravljenih 3D štampačem, gdje kuće sa tri spavaće sobe koštaju oko 450.000 dolara i uključuju modernu arhitekturu i vrhunsku završnu obradu.

U Indiji kompanije poput Cretebotsa nude 3 BHK kuće izrađene 3D štampom po cijeni od približno 19.000 do 26.000 dolara.

Најновија вијест

Svijet

Kipar izdao hitno upozorenje građanima: Ako krene...

Tehnologija 3D gradnje sve više mijenja tradicionalnu industriju, obećavajući bržu, jeftiniju i ekološki održiviju izgradnju domova širom svijeta.

Podijeli:

Tagovi :

Robot

kuća

građevina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бил и Хилари Клинтон

Svijet

Objavljeni snimci saslušanja Bila i Hilari Klinton o vezama s Epstinom

3 h

0
У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Ово су увећани износи

Društvo

U dijelu BiH počinje isplata penzija: Ovo su uvećani iznosi

3 h

0
Дошао из Њемачке и хтио да реновира кућу - наишао на неочекиван проблем

Društvo

Došao iz Njemačke i htio da renovira kuću - naišao na neočekivan problem

3 h

0
За ове знакове слиједи финансијски преокрет: Стиже новац који су дуго чекали

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi finansijski preokret: Stiže novac koji su dugo čekali

3 h

0

Više iz rubrike

Титаник, брод

Nauka i tehnologija

Stručnjaci upozoravaju da će se olupina Titanika raspasti

17 h

0
Делфин

Nauka i tehnologija

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

18 h

0
Doktor, mikroskop

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici razvili novu metodu za bržu proizvodnju vodonika

1 d

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Nauka i tehnologija

Sunce je ušlo u stanje "depresije" - šta to znači

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

14

19

Bastijan Švajnštajger uništio biznis Ane Ivanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner