Robot izgradio kuću za samo 24 sata

Izvor:
Agencije
03.03.2026
11:07
Komentari:0
Nedavni prodori u građevinskoj robotici omogućili su izgradnju kuće sa tri spavaće sobe za samo 24 sata, i to po znatno nižoj cijeni od tradicionalne gradnje.
U Australiji su inženjeri iz kompanija Crest Robotics i Earthbuilt Technology razvili Charlotte, autonomnog robota nalik pauku, sposobnog da 3D printa cijelu kuću od 200 kvadratnih metara za samo 24 sata.
Srbija
Veljko Belivuk na suđenju spomenuo Miloša Bikovića i njegov film
Radeći s preciznošću i brzinom uporedivom sa 100 zidara, ovaj sistem predstavlja značajan iskorak u automatizovanoj gradnji.
Iako potpuno završena kuća izrađena 3D tehnologijom i dalje može koštati više od 150.000 dolara (zbog ručne završne obrade, instalacija i enterijera), samo sirovo strukturno printanje za pojedine modele košta između 4.000 i 10.000 dolara.
Ovi roboti koriste ekološki prihvatljive kompozite napravljene od:
-lokalno nabavljenog pijeska
-recikliranog stakla
-usitnjenih cigli
Na ovaj način smanjuje se potreba za klasičnim betonskim mješavinama i skupim transportom materijala.
Svijet
Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu
Roboti poput Charlotte mogu raditi neprekidno, bez pauze i bez stalnog ljudskog nadzora, što dodatno skraćuje vrijeme izgradnje i smanjuje troškove.
U Teksasu je izgrađena najveća zajednica kuća napravljenih 3D štampačem, gdje kuće sa tri spavaće sobe koštaju oko 450.000 dolara i uključuju modernu arhitekturu i vrhunsku završnu obradu.
U Indiji kompanije poput Cretebotsa nude 3 BHK kuće izrađene 3D štampom po cijeni od približno 19.000 do 26.000 dolara.
Svijet
Kipar izdao hitno upozorenje građanima: Ako krene...
Tehnologija 3D gradnje sve više mijenja tradicionalnu industriju, obećavajući bržu, jeftiniju i ekološki održiviju izgradnju domova širom svijeta.
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Nauka i tehnologija
17 h0
Nauka i tehnologija
18 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
25
14
23
14
20
14
19
14
19
Trenutno na programu