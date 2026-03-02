Logo
Sunce je ušlo u stanje "depresije" - šta to znači

Izvor:

RT Balkan

02.03.2026

11:15

Komentari:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Foto: Pexels/Bruno Scramgnon

Sunčeva aktivnost opada, a zvezda se postepeno vraća u stanje takozvane depresije, saopštila je pres-služba Laboratorija solarne astronomije Instituta kosmičkih istraživanja Ruske akademije nauka i Institut za solarno‑zemaljsku fiziku Ruske akademije nauka.

"Sunce se postepeno vraća u početno stanje 'depresije', iz kojeg ga nije uspjela izvući čak ni pojava dvije aktivne solarne grupe istovremeno. Ipak, na Suncu još uvijek postoji minimalna aktivnost i ona još nije potpuno pala na dno", navodi se u saopštenju.

Naučnici su pojasnili da je aktivni region 4366, koji je pre samo tri nedjelje proizveo šest najjačih erupcija klase X, potpuno izgubio energiju i sada se nalazi u fazi raspadanja. Prema procjenama stručnjaka, ostaci ovog regiona bi u narednih pet do deset dana trebalo u potpunosti da nestanu, odnosno da ih "apsorbuje" Sunce.

Istovremeno, na zvezdi se formira novi aktivni region 4379-4380, koji za sada takođe ne pokazuje znake veće aktivnosti.

Змија / Илустративна фотографија

Savjeti

Imate ovo u dvorištu? Ne čudite se ako se pojavi zmija

"Geomagnetna aktivnost trenutno je uslovljena isključivo promjenama u solarnom vjetru, koji je blago uznemiren. U globalnom smislu, Zemljino magnetno polje je mirno. Po svemu sudeći, kraj februara i početak marta 2026. godine neće ući u istoriju solarne fizike", zaključili su stručnjaci.

"Depresija" na Suncu

Početak ovog stanja naučnici su uočili početkom nedelje. Dana 22. februara sa površine Sunca nestale su sve pege: posljednji put je zvijezda bez ijedne pege zabilježena 11. decembra 2021. godine, odnosno prije više od četiri godine. Istovremeno, stručnjaci ističu da uočena "depresija" ne može dugo da traje i da će se posle izvjesnog vremena završiti.

Парк Младен Стојановић

Banja Luka

Riješen veliki problem u parku Mladen Stojanović

Stručnjaci iz Institut kosmičkih istraživanja Ruske akademije nauka podsjetili su da su sunčeve pege gotovo neodvojiv deo površine Sunca i da su povezane sa njegovim magnetnim poljem - tamne oblasti nastaju na mjestima gdje je koncentracija magnetnog fluksa najveća. Pošto se energija za sunčeve erupcije crpi upravo iz magnetnih polja, broj i veličina pega direktno su povezani sa nivoom sunčeve aktivnosti. Potpuno nestajanje pjega dešava se samo u periodima izuzetno niske aktivnosti, obično tokom godina sunčevog minimuma.

Početkom februara na Suncu je zabilježen snažan talas aktivnosti: aktivna oblast 4366 postavila je novi rekord 21. vijeka - u njoj je registrovano čak 66 erupcija. Do tada je rekord držala oblast 3664 sa 64 erupcije klase M i više, prenosi RT Balkan.

