Logo
Large banner

Ruski naučnici kreću u potragu za životom na Veneri

Izvor:

Sputnjik

01.03.2026

17:40

Komentari:

0
Руски научници крећу у потрагу за животом на Венери

Ruski naučnici će u okviru misije "Venera-D" istraživati moguće tragove primitivnog života u oblacima i na površini Venere, izjavio je naučni rukovodilac Instituta kosmičkih istraživanja Ruske akademije nauka akademik Lev Zeleni.

Prema njegovim riječima, misija će obuhvatiti dva aerostata koji će se kretati na visini od oko 50 kilometara, gdje će specijalizovani instrumenti analizirati sastav atmosfere u potrazi za biomarkerima - supstancama koje mogu ukazivati na prisustvo primitivnih organskih oblika života. Paralelno s tim, planirana je i potraga za potencijalnim oblicima života na samoj površini planete.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu: Napadi na Iran biće pojačani

Zeleni podsjeća da su u oblačnom sloju Venere ranije uočene apsorpcione linije koje neki naučnici povezuju sa mogućim tragovima mikrobne aktivnosti.

Iako su uslovi na površini planete ekstremni i ne dozvoljavaju postojanje života u obliku poznatom na Zemlji, postoje hipoteze o drugačijim, alternativnim oblicima samoorganizacije materije koji bi mogli predstavljati neku vrstu života.

Dodatnu misteriju predstavljaju snimci koje su napravile sovjetske letjelice, a na kojima su uočene strukture koje se menjaju od kadra do kadra.

Дадо Полумента

Scena

Dado Polumenta sa porodicom zarobljen na Maldivina

- Ako je riječ o kretanju, teško je objasniti ga kao puko pomeranje stena ili fragmenata tla - naveo je Zeleni, dodajući da pitanje postojanja nepoznatih procesa na površini Venere već deceniju ostaje otvoreno.

Lansiranje misije "Venera-D", koja će obuhvatiti sletni modul, aerostatske sonde i orbitalni aparat, planirano je do 2036. godine. Međutim, naučnici se nadaju da bi projekat mogao biti ubrzan na period 2033–2034, ukoliko tehničke i industrijske okolnosti to dozvole.

Idejno projektovanje trebalo bi da počne u januaru 2026. godine, u okviru nacionalnog programa istraživanja kosmosa.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Ovome se nismo nadali: Sredina marta donosi vremenski preokret

Misija "Venera-D" predstavlja jedan od ključnih koraka Rusije u obnovi međuplanetarnih istraživanja i mogla bi da donese nove odgovore na pitanje da li život, u nekom obliku, može postojati i van Zemlje.

Podijeli:

Tagovi :

Venera

naučnici

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брутално убиство на паркигну: Мушкарац упуцан пред женом и дјецом

Hronika

Brutalno ubistvo na parkignu: Muškarac upucan pred ženom i djecom

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Određen pritvor Srbima koji su uhapšeni zbog navodnih ratnih zločina

2 h

0
Јагода-садња

Savjeti

Mart idealan za sadnju jagoda: Savjeti za pravilnu pripremu tla, zalijevanje i zaštitu od mraza

2 h

0
Нападнута америчка база у Кувајту

Svijet

I Kuvajt na meti: Širi se snimak napada na američku bazu

2 h

0

Više iz rubrike

Vocap telefon

Nauka i tehnologija

Vocap uvodi novu opciju: Postaje kao društvena mreža

5 h

0
Помрачење Мјесеца

Nauka i tehnologija

Pripremite se: Očekuje nas potpuno pomračenje Mjeseca

10 h

0
Усисивач

Nauka i tehnologija

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

1 d

0
Помрачење Мјесеца

Nauka i tehnologija

Potpuno pomračenje Mjeseca u utorak

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner