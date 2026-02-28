Logo
Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

Izvor:

ATV

28.02.2026

16:57

Усисивач
Foto: Pexels

Programer Samija Azdoufala je slučajno otkrio propust koji mu je omogućio pristup hiljadama robot usisivača širom svijeta, pokazujući koliko pametni domovi mogu biti ranjivi.

Sve je počelo kao bezazleni eksperiment, povezao je svoj DJI Romo sa kontrolerom za "PlayStation 5", željeći da se poigra upravljajući usisivačem po stanu. Međutim, istražujući način na koji uređaj komunicira sa klaud serverima kompanije DJI, otkrio je bezbjednosnu rupu.

Uz pomoć AI alata za programiranje "Klaud kod", uspio je da "provali" sistem i, umjesto pristupa samo svom uređaju, dobije uvid u skoro 7.000 robota u 24 države. Preko tog propusta mogao je da vidi podatke u realnom vremenu, uključujući snimke kamera, informacije sa mikrofona i mape stanova.

Ovaj slučaj pokazuje koliko pametni domovi mogu biti ranjivi. Ono što djeluje kao praktičan kućni aparat, u pogrešnim rukama može postati sredstvo nadzora. Da je neko sa lošim namjerama otkrio isti propust, posljedice bi mogle biti ozbiljne.

Tokom demonstracije za novinare portala The Verge, Azdoufal je uz pomoć serijskog broja novog uređaja za svega nekoliko minuta pristupio podacima, od prikaza prostorije do stanja baterije i rasporeda prostorija.

Iako je DJI saopštio da je problem riješen, Azdoufal tvrdi da nisu uklonjene sve slabosti sistema. Ovaj incident je još jedno upozorenje da uređaji koji naš dom čine "pametnim" moraju imati i jednako pametnu zaštitu, jer u suprotnom mogu ugroziti privatnost svojih vlasnika,prenosi Informer.

