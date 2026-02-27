Logo
Potpuno pomračenje Mjeseca u utorak

Izvor:

Tanjug

27.02.2026

15:30

Помрачење Мјесеца
Foto: Pexels

Potpuno pomračenje Mjeseca, tokom kojeg će se na nebu pojaviti takozvani "krvavi Mjesec", biće vidljivo u utorak ujutru iz Sjeverne i Centralne Amerike i zapadnog dijela Južne Amerike, a stanovnici Evrope i Afrike neće moći da vide ovaj astronomski fenomen, dok će naredno takvo pomračenje uslijediti tek krajem 2028. godine, saopštila je danas američka svemirska agencija NASA.

Kako se navodi, fenomen će u utorak uveče moći da posmatraju i stanovnici Australije i istočne Azije, dok će djelimične faze pomračenja, biti vidljive iz Centralne Azije i većeg dijela Južne Amerike.

Медицинска сестра преминула на пракси

Svijet

Medicinska sestra Aleksandra umrla tokom prakse na privatnoj klinici

Kako pojašnjva AP, pomračenja Sunca i Mjeseca nastaju usljed preciznog poravnanja Sunca, Mjeseca i Zemlje, a prema podacima NASA, godišnje se dogodi između četiri i sedam takvih pojava.

Ona se često nadovezuju jedna na drugo zbog specifičnog rasporeda nebeskih tijela u njihovim orbitama.

Tokom potpunog pomračenja Mjeseca, Zemlja se nalazi između Sunca i Mjeseca, bacajući sjenku koja u potpunosti prekriva Mjesec.

Crvenkasta boja, po kojoj je fenomen dobio naziv "krvavi Mjesec", posljedica je prelamanja i rasipanja Sunčeve svjetlosti u Zemljinoj atmosferi.

илу-пун Мјесец-05092025

Nauka i tehnologija

Kineska svemirska agencija: Sletjećemo na Mjesec prije 2030.

Za praćenje pojave nije potrebna posebna oprema, već vedro nebo.

Naredno djelimično pomračenje Mjeseca očekuje se u avgustu i biće vidljivo iz Amerike, Evrope, Afrike i zapadne Azije.

