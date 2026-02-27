Desingerici prijeti zatvor zbog jagnjeta na bini?

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju navodno su podnijete protiv izvođača Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa u jednom klubu, u pomenutom gradu.

Desingerica je 20. februara imao performans, dok je na sceni bilo živo jagnje.

Tačnije, njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić izvodio svoju pjesmu "Čokolada".

Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave.

Saopštenje pomenute organizacije prenosimo u cjelosti:

"Nažalost, svi ste čuli za izvođenje živog jagnjeta na binu kao dio nastupa u Vranju 20. februara. Širili su se snimci internetom, pa još jednom koristimo priliku da pozovemo sve da takve grozne i uznemirujuće slučajeve zlostavljanja životinja naravno glasno i jasno osude, bez dijeljenja samih videa nasilja. To je dokaz koji treba da se prijavi nadležnima, jer dijeljenjem možemo nesvjesno da učinimo gore - da širimo traumu i normalizujemo nasilje, počiniocima dajemo pažnju koju žele (a vidite i sami da će za tu pažnju učiniti šta god, tako da ćemo im i mi pomoći), a tu je i etički aspekt zaštite žrtve (ako ne dijelimo takve stvari kada je u pitanju čovjek koji je žrtva, zašto ne bismo to primjenili i na životinje). Naravno, dijeli se kada je veća šansa da životinja dobije zaštitu i potrebna je hitna identifikacija i spasavanje. Ali o tome smo napravili veoma detaljnu objavu, pogledajte je, da ne idemo u to sad detaljnije.

Ko god prati "Đole dog" zna da mi ne odustajemo kad prođu ti prvi dani kada se svi bave nekom temom, pa je onda zaborave. Bili smo u stalnom kontaktu sa udruženjima i ljudima, znali smo da su podnijete prijave, a odmah smo počeli i sa zvanjem Tužilaštva u Vranju, kako bi s naše strane vršili pritisak. Nismo dobili nikakve informacije telefonskim pozivima, pa smo riješili da uputimo i mejl, te smo na isti dobili odgovor, od Osnovnog javnog tužilaštva (OJT).

- Iz OJT su za Đole dog potvrdili da su obaviješteni o ovom događaju, da je u prostoru objekta unijeto živo jagnje na binu, korišćeno kao scenski rekvizit, čime su prekršene odredbe Zakona o dobrobiti životinja. Postoji sumnja da je učinjeno krivično djelo ubijanje i zlostavljanje životinja.

- OJT je naložilo dalje provjere u cilju utvrđivanja identiteta vlasnika životinje, kao i po čijem zahtjevu je životinja korišćena.

- Naloženo je i da se objavi razgovor sa izvođačem i ostalim članovima, učesnicima nastupa.

- Koristiti jagnje na bini je brutalna eksploatacija nemoćnog bića zarad šoka, pažnje i jeftinog spektakla! Nastavićemo da se informišemo o daljem postupanju."

U Krivičnom zakoniku Srbije i prema članu 269 - Ubijanje i zlostavljanje životinja, za ovakva djela slijedi kazna.

Osnovni oblik djela

Za ubijanje, povređivanje ili zlostavljanje životinje:

novčana kazna ili zatvor do 2 godine

Teži oblici (ako postoje otežavajuće okolnosti)

Na primjer:

ako je djelo učinjeno na naročito svirep način

ako je usljed djela životinja uginula

ako je djelo učinjeno prema većem broju životinja

Kazna može biti:

zatvor do 3 godine

Sud pri određivanju kazne uzima u obzir:

da li je učinilac ranije osuđivan

težinu i posljedice djela

da li je djelo snimljeno / izvršeno pred djecom

da li postoji kajanje

Moguće su i dodatne mjere, npr. zabrana držanja životinja.