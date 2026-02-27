Dodik sa Gojkovićevom: Jačanje jedinstva srpskog naroda, temelj naše politike

- Imao sam veoma ugodan razgovor sa predsjednicom Pokrajinske vlade Vojvodine Majom Gojković o aktuelnim političkim temama. Jačanje jedinstva srpskog naroda, kao i svakog vida saradnje između Republike Srpske i Srbije, ostaje temelj naše politike i garancija sigurne i stabilne budućnosti - napisao je Dodik na Iks-u.

Naveo je da je Republika Srpska posvećena dijalogu i miru, te nastavlja da se svim pravnim i političkim sredstvima bori za svoju ustavnu poziciju i nadležnosti.