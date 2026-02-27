Logo
"HE na Drini bila strateški partner u organizaciji MOSI igara"

Izvor:

ATV

27.02.2026

13:40

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Foto: ATV

HE na Drini bila strateški partner u organizaciji MOSI igara, kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.

"Hidroelektrane su veliko preduzeće, značajno ne samo za Višegrad nego za cijelu regiju i Republiku Srpsku. Evidentno je da preduzeće ostvaruje i značajne prihode i da zarađuje značajnu količinu novca i logično je da kao jedno javno preduzeće, društveno odgovorno ima obavezu da ulaže lokalnu zajednicu", kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.

Perišić pojašnjava da su MOSI igre vrlo značajne kao i da mladim ljudima znači učešće. Višegrad je dobio priliku da 60. jubilarne igre budu održane u Višegradu.

"Mi smo bili strateški partner u tom projektu i Višegrad je ponovo pokazao da može biti dobar domaćin. Imali smo rekordan broj sportista. Lokalna zajednica je zaista na maksimalan način pripremila igre. Imali smo podršku Vlade Republike Srpske, jedan zajednički projekat koji je završio na jedan najbolji način", kaže Perišić.

Nedeljko Perišić

Hidroelektrana Višegrad

električna energija

MOSI

