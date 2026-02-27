Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou

Izvor:
Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou, kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.
"Proizvodnja u hidroelektrani utiče od dva faktora, na jedan mi možemo da utičemo to je pogodna spremnost tj. da li smo mi spremni da svu tu vodu da na profilu brane hidroelektrane obradimo, preradimo i proizvedemo električnu energiju", kaže Nedeljko Perišić direktor Hidroelektrane na Drini.
Perišić kaže da je pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou.
"Drugi važan faktor je hidrologija tj. vremenske prilike, da li mi imamo dovoljnu količinu vode da pokrene čitav taj sistem i proizvodimo električnu energiju", kaže Perišić.
