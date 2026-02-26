Odbačene apelacije o ocjeni ustavnosti imenovanja v.d. predsjednika Srpske

Ćamil Duraković u svojoj inicijativi naveo je, između ostalog, da narodna skupština nije ustavno nadležna da imenuje vršioca dužnosti predsjednika Srpske, te da za vršioca dužnosti može biti imenovan samo jedna od potpredsjednika Republike.

Duraković ne krije da je razočaran, ne samo odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, već i time što mu, kako kaže, nije precizno obrazloženo zbog čega apelacija nije razmatrana. Sporno mu je i to što Ana Trišić Babić nije učestvovala u izbornom procesu, a obavljala je funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srpske.

"Da je to neko od narodnih poslanika, kao što je, recimo, bio slučaj kada je preminuo Milan Jelić, imenovan je Igor Radojičić kao predsjednik Narodne skupštine i neko ko je učestvovao na izborima. Ja sam to osporio samo ako ustavni sud smatra da je to ustavno, da nam kažu, jer počeli smo puno "političariti" oko toga. Ne znamo da li je, jer nigdje nije zapisano", rekao je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.

Odbačena je i apelacija Nebojše Vukanovića. Iz istog razloga – prestali su da postoje procesnopravni uslovi za njihovo dalje vođenje. Nije, kaže, iznenađen.

"Ustavni sud, kao i svi drugi sudovi, uglavnom su pod kontrolom vlasti. Vjerovatno se čekalo da ta stvar, nakon izbora predsjednika, postane pase. Moguće je da su tako ocijenili zato što je izabran novi predsjednik na izborima, pa ta odluka više nema nikakav pravni značaj", naveo je predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Odlazak Ustavnog suda je očekivana, jer sve je rađeno po zakonu, stav je Mladena Ilića. Vukanović i Duraković su, kaže, imali želju da obezglave Republiku Srpsku i njene institucije.

"Mi vrlo dobro znamo da bez predsjednika Republike ne postoji mogućnost da bilo koji zakon stupi na snagu. Kasnije potpisivanjem ukaza, tek tada dobijemo konačnu pravnu situaciju vezano za mnoge pravne propise. Između ostalog, imali su želju, ponavljam, da na ovaj način zastane život i funkcionisanje Republike Srpske. Ustavni sud je donio apsolutno ispravnu odluku", kazao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić.

Treba napomenuti i to da po Ustavu Republike Srpske, mandat predsjedniku može prestati u slučaju njegove ostavke ili opoziva. To nije bio slučaj kod Milorada Dodika, već mu je CIK BiH oduzeo mandat, nakon presude suda BiH, a zbog nepoštovanja odluka nelegitimnog Kristijana Šmita.