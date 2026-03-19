Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

Iako je od izlaska konzole PlayStation 3 prošlo skoro 20 godina, kompanija Sony nastavlja sa podrškom. Danas je neočekivano objavljeno novo ažuriranje softvera pod oznakom 4.93, tačno godinu dana nakon prethodne verzije. Iako zvanične beleške navode da se radi o „poboljšanju performansi sistema“, stvarni razlozi su značajniji za svakodnevno korišćenje uređaja.

Zašto je ažuriranje 4.93 važno za gledanje filmova?

Glavni razlog leži u Blu-ray tehnologiji i zaštiti autorskih prava. AACS ključevi za enkripciju, koji omogućavaju čitanje diskova, ističu svakih 12 do 18 mjeseci. Bez instalacije verzije 4.93, konzola može izgubiti mogućnost reprodukcije novijih Blu-ray filmova. Za ažuriranje je potrebno oko 200 MB slobodnog prostora na hard disku.

Pored multimedije, pretpostavlja se da Sony ovim ažuriranjima dodatno ograničava rad modifikovanih sistema. Novi softver često onemogućava funkcionisanje „džejlbrejk“ (jailbreak) rješenja i nezvaničnog firmvera (firmware), čime kompanija zadržava kontrolu nad uređajem. Za razliku od drugih proizvođača koji ukidaju podršku za znatno novije uređaje, Sony na ovaj način podstiče korisnike da koriste zvanične sisteme.

Kraj jedne ere za striming servise na PS3

Ova informacija dolazi u trenutku kada konzola gubi dio funkcionalnosti. Netflix je objavio da od marta ukida podršku za svoju aplikaciju na PlayStation 3 platformi. Podsjećanja radi, korisnici su nekada morali koristiti poseban disk za pristup ovom servisu, prije nego što je aplikacija postala dostupna za preuzimanje 2010. godine.

Iako PS3 više nije u fokusu modernog gejminga, njegova uloga kao pristupačnog Blu-ray plejera i dalje je značajna. Ukoliko konzola nije bila povezana na internet duže vrijeme, preporučljivo je ažurirati sistem kako bi se zadržala funkcionalnost i u 2026. godini. Sony ovim potezom pokazuje da njihovi najuspješniji uređaji imaju izuzetno dug životni vijek.

(Telegraf)